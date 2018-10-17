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تعليم

عقل يشهد حفل مدرسة الشهيد عمرو شكري بانتصارات أكتوبر

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:54 م
صدى البلد
ايمن محمد
شهد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء صباح اليوم الأربعاء الحفل الذي أقامته مدرسة "عمرو شكري الإعدادية بنات" التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر وعلى هامش الحفل تم تنصيب مجلس أمناء المدرسة وتكريم الأوليات العام الدراسي الماضي.

شهد الاحتفال مصطفى الزغبي وكيل المديرية فوزي همام رئيس مجلس مدينة الطور وخليل الحويطي رئيس مجلس أمناء المحافظة وعلي حسن مدير إدارة الطور وسلامة إسماعيل رئيس مجلس الأمناء بالمدرسة وعدد من مجلس أمناء المدرسة وكانت في استقبالهم عايدة سلامة مديرة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس وقدمت الحفلة أية فوزي أخصائي الإعلام بالمدرسة. 

وأضاف عقل في كلمته أمام الحضور أن ذكرى انتصارات أكتوبر:" رسالة نطمئن منها على أبنائنا وبناتنا كما تعد انتصارات أكتوبر علامة فارقة في تاريخ الإنسانية لأنه نصر يحول المفاهيم العسكرية ويدحض أسطورة مزيفة روج لها العدو بأن لها جيشا لا يقهر ولديه عتاد وبنى خطًا يستحيل على أي قوة عسكرية أن تتخطاه وأن الجيش المصري لو فكر في العبور سيكون جثثا متفحمة في مياه قناة السويس هذا ما أشاعه عبر بوقه الإعلامي وعلى العالم أجمع وإذ به يفاجأ بقدرة الجيش المصري يوم النصر يوم أكتوبر يحطم هذه الأسطورة ويجعلها نبراسا يضيء للمصريين دربهم وأنهم قادرون رغم التحديات ".

من جانبه قال المحاسب فوزي همام رئيس مجلس مدينة طور سيناء :" أن نصر أكتوبر ملهم للأجيال القادمة بأن أجدادهم قدموا العزيز والغالي من أجل استرداد الأرض التي بذلت في سبيلها دماء طاهرة من أجل العيش بعزة وكرامة أنتم دوركم الآن الحفاظ على ميراث الأجيال والمكتسبات الوطنية لتظل مصر عزيزة وغالية ".
عقل يشهد حفل مدرسة الشهيد عمرو شكري بانتصارات أكتوبر
عقل يشهد حفل مدرسة الشهيد عمرو شكري بانتصارات أكتوبر

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