في ثاني أيام مؤتمر الإفتاء العالمي.. الجفري: العلوم التجريبية قتلت الإنسانية والحل في التجديد.. ومفتي القدس: الاجتهاد في المستجدات الطبية جائز.. وموباجي: يجوز تكفير المسلم بشرط

مفتي القدس: الاكتشافات الحديثة تستلزم البحث لإصدار الفتاوى بشأنها

أمين الفتوى: الإفتاء منصب عظيم وجليل وفرض من فروض الكفاية

الحبيب الجفري: العلوم التجريبية قتلت الإنسانية.. والحل في جوهر التجديد

مفتي أوغندا: لا يجوز تكفير مسلم إلا بإتيان أحد نواقض الإسلام

وقال الجفري إن الجوهر الأول للتجديد يرتكز على مرتكزات تكمن في النموذج المعرفي، وهو العمل على إقناع العالم بالخروج من هذه الكوارث، مضيفا أن الحديث عن التجديد يجعل أمام إشكالية هامة وهى ضرورة وضع ميثاق عالمي لحقوق الإنسان.





وتابع: "أمامنا ثلاثة إشكاليات أخرى، وهى تطبيق الشريعة الإسلامية دون وجود مشروع حقيقي يحقق صالح الأمة، لذا فالحل هو الوصول لجوهر التجديد، ومصادر المعلومات، وتغيير نظرة المسلمين تجاه تجديد العلوم وتراتبية الأخلاق".

انطلقت صباح اليوم، الأربعاء، فعاليات الجلسة الثالثة من المؤتمر العالمي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والتي تترأسها دار الإفتاء المصرية، حيث ناقشت قضية "ضوابط الإفتاء في قضايا حقوق الإنسان".شارك في الجلسة سماحة الشيخ الحبيب علي الجفري، رئيس مؤسسة طابة بأبو ظبي، والدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، والدكتور محمد قاسم المنسي، وكيل كلية دار العلوم لشئون الطلاب جامعة القاهرة، والشيخ شعبان رمضان موباجي، مفتي جمهورية أوغندا، والشيخ أحمد ممدوح سعد، أمين الفتوى، ومدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية.وشدد الحبيب على الجفري، رئيس مؤسسة طابة بأبو ظبي، على أهمية أن يكون هناك تجديد في مجال حقوق الإنسان من الناحية الشرعية، لافتا إلى أن البعض تعامل مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالرفض التام واعتبروه مضادا للشريعة الإسلامية، موضحا أن الحل يكمن في جوهر التجديد.وأكد أننا نعيش حالة من التكدس في كل شيء، موضحا أن مؤسساتنا الدينية الشرعية لم تعد بنفس الثقل المرجعي الذى كانت عليه من قبل، كما أن الشباب لم تعد لديهم الحماسة التي كانت موجودة من قبل، وكذلك فإن المرجعية الفكرية التي نعيشها جعلت مصادر المعرفة أحادية النظرة، كما قتلت العلوم التجريبية العلوم الإنسانية، قائلا: "القول بموت الفلسفة فلسفة، وإلا فكيف نعرف أن الفلسفة ماتت، في انهيار الإمبراطورية الأخلاقية حول الإنسان إلى ترس في آلة، لذا أصبح مفهوم الشراكة هو النموذج الذي يجب الوصول إليه".بينما أكد الشيخ محمد أحمد حسين، المفتي العام للقدس، أن كل يوم يوجد اكتشاف وابتكار جديد، وهذا كله يستلزم النظر والبحث وإصدار الأحكام والفتاوى، حتى لا توصف الشريعة الكاملة بالقصور وعدم الاستيعاب.وقال مفتي القدس، خلال كلمته في الجلسة الثانية، إن حكم الاجتهاد في المستجدات الطبية جائز وفقًا لما ذهب إليه جمهور الأئمة، والنظر في النوازل الحادثة، أي أنه إذا وقعت نازلة لم يسبق أن بحثها العلماء، أو أفتوا فيها بقول ما، فيجوز الإفتاء فيها بعد البحث والاجتهاد من أهل الاختصاص.وأضاف أنه طرأت على الناس في هذا العصر قضايا مستجدة، لم تكن معروفة في العصور السابقة، و ظهورها جاء نتيجة التطور العلمي الذي أحدثته البشرية، وتطورت هذه الحياة أشكالها جميعها تطورًا سريعًا مذهلًا، لم يمر مثله من قبل، فكانت النوازل تنزل، وغلب على معظمها طابع العصر المتميز بالتعقيد والتشابك.وتابع: "مما جعل الحاجة ماسة إلى بحث هذه القضايا والنوازل، وبيان أحكامها الشرعية من قبل أهل العلم والاجتهاد والاختصاص، حيث معرفة أحكام هذه القضايا والنوازل المعاصرة ضرورة شرعية، تستلزم بحثًا علميا منهجيا؛ لأن أفعال المكلفين تختلف باختلاف الزمان والمكان والعرف المَتبع، وتدور عليها الأحكام الشرعية من حِل وحُرمة، وندب وكراهة واستحباب".وأوضح المفتى العام للقدس أن للاجتهاد الجماعي دورا كبيرا في بحث المستجدات الطبية، والوصول إلى الحكم الأقرب للصواب، الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وذلك لأن الاجتهاد الجماعي يتميز عن الاجتهاد الفردي بكونه أكثر استيعابًا وإلمامًا بالموضوع المطروح للاجتهاد، وأكثر شمولًا في الفهم لكل جوانب القضية وملابساتها.من جانبه، قال الشيخ أحمد ممدوح سعد، أمين الفتوى، ومدير إدارة الأبحاث الشرعية، إن الإفتاء منصب شريف عظيم، جليل؛ شرَّفه المولى سبحانه وتعالى حين أفتى عباده، قال تعالى: "ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن" وشرفه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين تولاه في حياته، بتشريف ربه له؛ حيث قال تعالى: "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون"، وقد تولى هذا المنصب الشريف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته أصحابه الكرام بتشريفه لهم صلى الله عليه وآله وسلم، ثمَّ تولى أهل العلم بعدهم هذا المنصب الشريف فقد جاء من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن العلماء ورثة الأنبياء".وأضاف ممدوح أن هذا المنصب تولاه رب العزة -عز وجل - وولاه لنبيه الأمين- ثمَّ لما كثر المسلمون ظهرت الحاجة إلى أن ينيب غيره -صلى الله عليه وسلم- للقيام بهذا المنصب فأناب من صحابته - صلى الله وآله وسلم- من هو أهل له، ثمَّ أناب الصاحبة الكرام كذلك من تأهل لهذا المنصب، ثمَّ صارت هذه السنة إلى يومنا هذا فلا يعطى هذا المنصب الشريف إلا لمن تأهل له، وحصَّل علومه؛ ومن أهم أسباب الاهتمام بهذا المنصب، وبمن يقوم به اتصاله بمصالح المسلمين بل بعلاقتهم بربهم؛ إذ المفتي واسطة بين الله وبين خلقه قال الإمام محمد بن المنكدر:" إن العالم بين الله وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم".وتابع: "الإفتاء فرض من فروض الكفاية، فإذا وقع من بعضهم سقط الحرج عن الجميع، ومتى لم يقع فالكل آثمون، والمفتي قائم بمنصب الإفتاء نيابة عن الأمة التي يجب عليها تحقيق هذا المقصود المهم وإلا لحقها الإثم، وقد قيل: القيام بفرض الكفاية أولى من القيام بفرض العين؛ لأنَّ القائم بفرض الكفاية يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره، وفي فرض العين يسقط الفرض عن نفسه فقط، وقد ذكر الإمام النووي حكم الإفتاء في مقدمته النفيسة لكتاب المجموع حيث قال: "اعلم أنَّ الإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقائم بفرض الكفاية".وقال الشيخ شعبان رمضان موباجي، مفتي جمهورية أوغندا، إن مسألة حقوق الإنسان أصبحت تتصدر اهتمامات المجتمعات الدولية وتختلف فيها وجهات النظر، ويتسع المجال للمغالطات والمزايدات، كما أنها لدى البعض أصبحت مدخلا لتشويه المسلمين والإضرار بسمعتهم، بل تجاوز الأمر إلى النيل من الإسلام والمسلمين، والطعن في شرائع الإسلام ومبادئ وكأن الحفاظ على الإنسان وكرامته لم يعرف إلا في العرب، وهذا غير صحيح، حيث إن الإسلام هو الحضارة الوحيدة التي قدمت المفهوم الكامل لحقوق الإنسان".وأضاف موباجي: "ولعل من أهم أسباب مشكلات الفتوى في عصرنا الحاضر هو ضعف العلم بالنصوص والأدلة والضوابط وأصول الاستنباط والتفسير والتأويل وقلة عدد المؤهلين للفتوى ودعاوى التجديد ومسايرة العصر واستعانة بعض وسائل الإعلام بالإفتاء ممن ليسوا أهلا لهذا، ومراعاة المصلحة الخاصة والميل إلى الهوى وعدم الخوف من الله وعدم الفهم الصحيح للتيسير في الإسلام وعدم فهم المتصدرين للفتوى وفقه الواقع ومآلاته".وأوضح أنه من خلال الحلول والضوابط يكون للفتوى مكانتها اللائقة ومنها: تعميق الشعور لدى الأفراد والمجتمعات بأهمية منصب الإفتاء، وكذلك تأسيس الفتوى على علم صحيح مبناه الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس الصحيح، أو الأصول الشرعية المعتبرة، وكذلك الاحتياط البالغ في الأحكام التفكيرية، فلا يجوز تكفير مسلم إلا بإتيان أحد نواقض الإسلام الذي لا يقبل التأويل، وأخذ الحذر من الفتاوى المضللة الداعية إلى سفك الدماء بغير حق، والتأكيد على أن حفظ الدماء المعصومة هو من أعظم مقاصد الشريعة، مع ضرورة أن يقوم المفتون بواجباتهم في التصدي للفتاوى الشاذة والرد عليها، مع أهمية الاستفادة من المجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى والاجتهاد الجماعي، مع الإكثار من إنشاء المعاهد التي يدرس فيها المتفوقون والمتميزون من خريجي كليات الشريعة حتى يتأهلوا لشأن الفتوى وحتى يكثر عدد من يقومون بالإفتاء، وبيان المسائل الفقهية للتغلب على الفتاوى الباطلة والشاذة عبر الوسائل المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي".من جانبه، قال الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، إن هناك عددا من التعريفات العامة لمفهوم الإفتاء، فعند الأصوليين هو نفسه مفهوم المجتهد، ومعنى حقوق الإنسان، وهو كلمة حق في الاصطلاح يقصد بها حفظ الضروريات الخمس للإنسان وهى: النفس والعقل والدين والمال والنسل.وأضاف عطية أن إقرار حقوق الإنسان بمفهومها الإسلامي، وأهمها حقه في الحرية والمساواة تعد مدخلا لإقامة المجتمع الصالح، وبما أن الأسرة نواة المجتمع نجد الإسلام يحوطها بحمايته ويهيئ لها كل أسباب الاستقرار والتقدم.ولفت النظر إلى أن حقوق الإنسان تستمد في الشريعة الإسلامية من أربعة مصادر هي القرآن الكريم وهو الأصل الذي تتفرع منه كل المصادر، والسنة النبوية المشرفة وهي في جملتها تابعة للقرآن الكريم تفصل ما أجمله، والإجماع، وقد اعترف القرآن والسنة به كأصل ثالث من أصول الشريعة، والاجتهاد: ويقصد به الرأي الذي يصدر عن علماء الشريعة في كل زمان ومكان.ثم تحدث عطية عن مراعاة الفتوى لخصائص حقوق الإنسان في الإسلام، قائلًا إن الفتوى في تشريعات حقوق الإنسان في الإسلام نابعة من خصوصية الحقوق الإنسانية في التشريع والالتزام، ومن أهم هذه الخصائص: الربانية والإلهية، والثبوت والاستقرار، والعدالة والنفوذ، والتكامل والتلازم بين الحقوق، الإنسانية، والفطرة السوية، والواقعية والتشاركية.وأوصى في آخر كلمته بعدة توصيات، منها تحديد علاقة الفتوى بالحقوق الإنسانية، ومنهجية تأصيلها، سواء الفتوى الفردية أو الفتوى الجماعية، وكذلك تفعيل الاجتهاد الجماعي في دراسة قضايا حقوق الإنسان لأنه أنجح وأدعى لمراعاة المصلحة العامة، والتي تتوفر فيها مجموعة الآراء لأهل الفقه والخبرة والتخصصات العلمية والإنسانية، وبذل المزيد من الدراسات الشرعية حول تقدير مناط الحقوق الإنسانية ومصالحها في المستجدات، والإفادة من نظريات النظم السياسية والاجتماعية وآليتها في معايير حقوق الإنسان على الوجه الذي تُستوفى فيها المصلحة، وتفعيل الفتوى الشرعية من خلال نظام مؤسسي يتصدر فيها الكفاءات الشرعية، وتمتين علاقتها بالتقنين للقوانين الدستورية، وهي تمثل الهوية الدينية، مع توجيه المزيد من الجهود حول الدراسات البحثية للمستجدات والنوازل التي تتعلق فيها حقوق الإنسان في السلم والحرب، أو الأزمات السياسية البينية.