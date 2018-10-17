أفيخاي أدرعي يتدخل.. القصة الكاملة لسحب اللقب من ملكة جمال لبنان بسبب نظيرتها الإسرائيلية

في سقطة ربما تكون عفوية، التقطت ملكة جمال لبنان سلوى عكر صورة في الفلبين مع ملكة جمال إسرائيل دانا زريق، تظهر فيها الملكتان تحتضنان بعضهما وترفعان علامة النصر بأصابعهما.





وبسرعة البرق، انتشرت تلك الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى وصلت إلى المؤسسة المشرفة على مسابقة ملكة جمال الأرض التي من المقرر أن تشارك فيها المتسابقات.

تبرير سلمى عكر

رد المؤسسة اللبنانية

إسرائيل ترد

وبعد انتشار تلك الصورة وبدء الهجوم على ملكة جمال لبنان، حاولت تبرير موقفها بأنها لم تكن تعلم أن هذه الملكة إسرائيلية بل كانت تظنها فلسطينية لأنها حدثتها باللغة العربية، رغم أن الوشاح الذي ترتديه الملكة مكتوب عليه إسرائيل بالإنجليزية، لكن لم يكن هذا المبرر كافيا أمام هجوم لبنان عليها.بمجرد وصول الصورة إلى سوسن السيد، صاحبة مؤسسة "السوسن" اللبنانية والمشرفة على مسابقة ملكة جمال الأرض، اتخذت قرارًا فوريًا حاسمًا بسحب اللقب من سلوى عكر بسبب التقاطها تلك الصور، قائلة: "أنا إنسانة وطنية أحب الوطن والجيش وأنادي بالقضية الفلسطينية، قضية العرب"، وذلك وفقًا لتقارير لبنانية.وبعد الرد القاسي من مؤسسة "السوسن" تجاه سلوى، أصدرت المؤسسة بيانًا أكدت فيه رفضها التطبيع مع إسرائيل سواء من قريب أو من بعيد، واعتبار سلوى عكر غير مؤهلة لتمثيل لبنان في المسابقة العالمية وليست أهلًا لتحمل المسئولية، لعدم التزامها بنصائح وتشديدات المؤسسة التي حذرتهم من التواجد مع المتسابقات الإسرائيليات أو التقاط الصور معهن.لم يتوقف الأمر على سحب اللقب من ملكة جمال لبنان بسبب صورتها مع نظيرتها الإسرائيلية، بل كانت هناك ردود فعل واضحة من مسئولين إسرائيليين، فقد علق عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، على الأمر في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" حيث كتب: "ملكة جمال لبنان، سلوى عكر، التي تشارك في مسابقة جمال الأرض، فقدت اليوم لقبها، لأنها التقطت صورة مع ملكة جمال إسرائيل دانا زريق، ما أثار ضجة في لبنان"، مضيفا: "دانا هي مواطنة عربية إسرائيلية، تفتخر بتمثيل دولتها إسرائيل، وهذه الخطوة العنصرية تظهر للعالم الوجه القبيح لـ الأبرتهايد (نظام الفصل العنصري) اللبناني".لم يمر الأمر مرور الكرام على أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقام أيضًا بالتعليق على القرار اللبناني، قائلًا في تغريدة: "ضجة في لبنان بسبب صورة لممثلة لبنان في مسابقة ملكة جمال الأرض، سلوى عكر ونظيرتها الإسرائيلية، أعتقد أن الخوف الحقيقي لدى أنصار "حزب الله" مثيري هذه الضجة، هو من الحديث العلني عن منشآتهم قرب مطار بيروت، وفي قلب العاصمة، التي تشكل خطرا على السياحة والمسابقات الدولية في بلد الأرز".