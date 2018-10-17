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تعليم

طلبة مدرسة العريش تستقبل محافظ شمال سيناء بأعلام مصر

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:55 م
صدى البلد
احمد صالح
استقبل تلاميذ المدارس بالعريش اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم اثناء قيامه بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل فى مدارس مدينة العريش.

وقد رافق اللواء شوشة فى جولته الدكتور عبد الكريم الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم.

وخلال جولة المحافظ كان طلبة مدرسة الشهيد احمد عبد العزيز بوسط العريش في انتظار وصول المحافظ واستقبالهم له باعلام مصر .

كان محافظ شمال سيناء، زار الاثنين الماضى مدينة الشيخ زويد بشكل مفاجئ وتفقد سير الدراسة فى مدرسة الحمايدة الابتدائية، والشيخ زويد التجريبية، وفى طريق عودته للعريش مستقلا سيارة بيك اب تابعة للمحافظة زار مدرسة قبر عُمير الكائنة على الطريق الدولى العريش الشيخ زويد.

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