وزير التعليم ينعي مدرس توفي أثناء عمله بمدرسته بالمنوفية

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بيانًا رسميًا نعى خلاله بمزيد من الحزن والأسى، وفاة المعلم على عبد الرحمن شلبى الذى وافته المنية أمس أثناء تأدية عمله بمدرسة الفتح الابتدائية بكفر الباجور بمحافظة المنوفية.



وأكد الوزير أنه يقدم هو و جميع العاملين بالوزارة ، خالص التعازى والمواساة لأسرة المعلم المغفور له.



وقال الوزير : ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.