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أخبار العالم

الأمم المتحدة: شخص من كل تسعة في العالم لا يملك ما يكفيه من طعام

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:23 م
صدى البلد
أ ش أ
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتس، إنه في عالم الوفرة الذي نعيش فيه، لا يملك شخص من كل 9 أشخاص ما يكفيه من الطعام .

وأضاف جوتريتس، في رسالته بمناسبة يوم الأغذية العالمي، التي وزعها المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، أنه ما زال حوالي 820 مليون شخص يعانون من الجوع، معظم هؤلاء من النساء .

وأشار إلى أن حوالي 155 مليون طفل يعانون من سوء التغذية المزمن وقد يعانون من آثار التقزم طوال حياتهم، مشيرا إلى أن الجوع يتسبب في نصف وفيات الرضع في العالم أجمع، وهو وضع لا يمكن السكوت عليه.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، جميع الأطراف إلى أن تأخذ على عاتقها، في يوم الأغذية العالمي، التزاما بأن تجعل العالم خاليا من الجوع– عالمٌ يتاح فيه لكل شخص الحصول الطعام الصحي والمغذي، مشددًا على أن تضافر القوى هو السبيل إلى القضاء على الجوع.

كما دعا البلدان والشركات والمؤسسات والأفراد، أن تؤدي دورها في إيجاد نظم مستدامة للأغذية، وإلى إعلان الالتزام من جديد بالتمسك بالحق الأساسي لكل فرد في الغذاء وبعدم ترك أي شخص خلف الركب.

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