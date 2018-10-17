الرئيس الأفغاني يدين هجوم طالبان على مكتب مرشح برلماني وقتله

أدان الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني، هجوم حركة طالبان على مكتب المرشح البرلماني عبد الجبار كهرمان في مدينة لاشكارجاه عاصمة إقليم هلمند جنوب أفغانستان، مما اسفر عن مقتله.



ووصف الرئيس الأفغاني، وفقا لوكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية، المرشح المقتول بأنه شهيد وشجاع، مشيدا بخدماته الدؤوبة من أجل تنمية البلاد، مدينا الهجوم الذي أدى إلى مقتله.



وأوضح أن الإرهابيين وأنصارهم لا يمكنهم أن يضعفوا عزيمة وثقة الناس في الانتخابات والسلام والديمقراطية من خلال تنفيذ مثل هذه الهجمات.



وذكر مكتب الرئيس الأفغاني - في بيان- أن الرئيس أصدر تعليماته إلى السلطات المختصة بإجراء تحقيق شامل في الحادث، وتقديم الجناة إلى العدالة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة التجمعات الانتخابية .

يذكر أن حركة طالبان أعلنت - في وقت لاحق اليوم - مسؤوليتها عن الهجوم.

