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حوادث

المؤبد لهولنديين جلبا كوكايين داخل أمعائهما بالغردقة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:22 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار عبد الباسط قاسم رئيس المحكمة بالسجن المؤبد على هولنديين الجنسية، لقيامهم بجلب كيلو من مخدر الكوكايين" mdma" داخل أمعائهما بالغردقة.

تفاصيل الواقعة تعود لشهر أبريل من العام الماضي عندما تمكن الرائد حازم الشيخ وكيل مكتب مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحر الأحمر، آنذاك من ضبط كمية كبيرة من نوع جديد من مخدر الكوكايين ينتشر بين الوسط الراقى ويروج في الحفلات الصاخبة يسمى "mdma" بحوزة هولنديين الجنسية كانت مخباة داخل أمعائهمل، تم تحرير محضر جلب مخدرات من الأراضي الهولندية للأراضي المصرية حمل رقم 4040 إداري أول الغردقة.

وتبين ان الهولنديين الجنسية يدعى أحدهم " مارفين " يبلغ من العمر 38 سنة والآخر "كيفن - 40 سنة - هولنديين الجنسية"، حيث يتم ترويج تلك النوع من المخدر بين الأوساط الراقية.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تم القبض على المتهمين بعد دخولهام مدينة الغردقة وبحوزتهما كمية من المخدر، وجرى استخراج كمية أخرى من أمعائهما داخل احدى مستشفيات الغردقة وبلغت الكمية كيلو من مخدر الكوكايين " mdma والتي تقدر بمليون جنيه مصري.

وبمواجهتهما اعترف المتهمان بحيازتهما وجلبهما للمواد المخدرة بقصد ترويجها داخل الأوساط الراقية بمصر، وتحرر المحضر اللازم وحبسهم 4 أيام وتجديد لهَم ثم إحالتهم لمحكمة الجنايات التي قضت اليوم بالسجن المؤبد عليهم.

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