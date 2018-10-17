فابريجاس يدخل موسوعة جينيس بعد إنجاز تاريخي في البريميرليج

دخل الدولي الإسباني سيسك فابريجاس، نجم وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد الانتظار لمدة عامين، حتى يتم الاعتراف بالإنجاز الذي حققه.



ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن فابريجاس دخل موسوعة جينيس، بعدما أصبح أسرع لاعب يصل إلى صناعة 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز.



واستطاع فابريجاس أن يصل إلى صناعة 100 هدف في 293 مباراة، واحتل المركز الثاني كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ البريميرليج، خلف ريان جيجز، الذي يملك صناعة 162 هدفًا.



وكان فابريجاس صنع الهدف رقم 100 في مباراة ستوك سيتي بشهر ديسمبر 2016، ووصل حتى الآن إلى صناعة 111 هدفًا.



وقال فابريجاس، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أنا لست الأسرع ولست الأقوى ولست الأكثر مرونة ولا أقفز عاليًا، لكن تحقيق هذا الإنجاز من الأشياء التي أفخر بها في حياتي".