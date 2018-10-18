شذى حسون تتألق بإطلالة لافتة من FENDI بتكلفة صادمة ..صور

تحرص دائما الفنانة العراقية شذى حسون على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل إنستجرام، بإطلالتها اليومية التى تظهر بها.





تألقت شذى بإطلالة أنثوية لافتة من علامة FENDI، حيث ارتدت فستانًا متوسط الطول حمل توقيع المصمم العالمى كارل لاغرفيلد، وتميز التصميم بأنه مصنوع من قماش الصوف وجمع بين اللون الأسود والبنى، حيث بلغ سعره 1,290 دولارًا، ونسقت معه حقيبة يد تشبه نقشة الفستان وبلغ سعرها 2,790 دولارًا.



