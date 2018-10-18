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مرأة

شذى حسون تتألق بإطلالة لافتة من FENDI بتكلفة صادمة ..صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:13 ص
شذى حسون
شذى حسون
هاجر هانئ
تحرص دائما الفنانة العراقية شذى حسون على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل إنستجرام، بإطلالتها اليومية التى تظهر بها.

تألقت شذى بإطلالة أنثوية لافتة من علامة FENDI، حيث ارتدت فستانًا متوسط الطول حمل توقيع المصمم العالمى كارل لاغرفيلد، وتميز التصميم بأنه مصنوع من قماش الصوف وجمع بين اللون الأسود والبنى، حيث بلغ سعره 1,290 دولارًا، ونسقت معه حقيبة يد تشبه نقشة الفستان وبلغ سعرها 2,790 دولارًا.

واعتمدت على خصلات شعرها البنى المنسدلة على كتفيها، فيما اختارت نظارة شمسية دائرية الشكل بـ 450 دولارًا، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات التى منحتها إطلالة عصرية.
شذى حسون تتألق بإطلالة لافتة من FENDI بتكلفة صادمة ..صور
شذى حسون تتألق بإطلالة لافتة من FENDI بتكلفة صادمة ..صور
شذى حسون تتألق بإطلالة لافتة من FENDI بتكلفة صادمة ..صور

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