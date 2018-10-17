شاهد.. 5 آلاف صيدلي في مؤتمر فارمسي إكسبو.. والنقيب: هدفنا تطوير المهنة

افتتح الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الاسكندرية، اليوم الأربعاء، معرض ومؤتمر «فارمسي اكسبو» الذى يُعقد فى الإسكندرية على مدار 3 أيام، بالتعاون مع نقابة صيادلة الإسكندرية، وتحت رعاية المحافظ، بحضور الدكتورة خديجة اسماعيل عميد كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، ورزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وعدد من نواب البرلمان والشخصيات النقابية.





وبحسب بيان، يقام معرض «فارمسي اكسبو» سنويًا منذ عام 2016 فى القاهرة، كان آخرها في شهر مارس الماضي، الذي شهد زيارة 10 آلاف من الصيادلة والعاملين فى قطاع الدواء والمنتجات الصيدلانية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، بمشاركة عدد كبير من الشركات المنتجة العاملة في هذا القطاع.





وقال نقيب صيادلة الإسكندرية الدكتور محمد أنسي الشافعي، إن انعقاد معرض ومؤتمر «فارمسي اكسبو» لأول مرة خارج القاهرة، جاء بمبادرة من نقابة صيادلة الإسكندرية، بهدف خدمة أعضائها والاستفادة القصوي التى تتحقق لهم من المعرض، موضحًا أهمية الحدث الذى يعد التجمع الأكبر للصيادلة على مستوى مصر والشرق الأوسط.





وأوضح أن مجلس نقابة صيادلة الإسكندرية الحالى هدفه الرئيسي هو الارتقاء بدور الصيدلي الصيدلي وبمهنة الصيدلة، ويحقق ذلك من خلال الدورات التدريبية المتواصلة التى تنظمها النقابة، ومن خلال المشاركة فى تنظيم معارض كبيرة وهامة مثل «فارمسي اكسبو»، الذي يعود فائدة مباشرة على الصيادلة المشاركين به.





وأشار إلى أن العدد المتوقع للصيادلة الذين سيحضرون للمؤتمر والمعرض خلال أيامه الثلاثة لا يقل عن 5 آلاف صيدلي من الإسكندرية، ومن المحافظات المجاورة.





وقال محمد مصطفي الرئيس التنفيذى لمعرض ومؤتمر «فارمسي اكسبو»، إن المعرض هو فرصة للقاء الصيادلة بالشركات المختلفة العاملة فى مجال الدواء والمنتجات الصيدلانية، والتعرف على الجديد فى سوق المنتجات الصيدلانية.





وأوضح أن هدف «فارمسي اكسبو»، هو الارتقاء بدور الصيدلي في المجتمع، وتنمية وتطوير مهاراته العلمية والمهنية، وذلك من خلال المحاضرات العلمية وورش العمل التي تنعقد خلال المؤتمر، فى كافة المجالات التى تخص الصيادلة من صيدلة إكلينيكية وإدارة صيدليات وغيرها.





وأشار إلى أن هناك مايقرب 70 ألف صيدلية تعمل بالفعل فى مصر، تمثل خط الدفاع الأول عن الصحة فى مصر لما للصيدلي من علاقة بالمواطنين المحيطين به، وتطوير وتنمية مهارات هذا الصيدلي يصب فى مصلحة الوضع الصحي بشكل عام.



