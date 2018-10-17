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أخبار العالم

الهند ترصد إصابة 80 حالة بفيروس زيكا غربي البلاد

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:33 م
صدى البلد
أ ش أ
رصدت السلطات الهندية، 80 حالة إصابة بفيروس (زيكا) بينهم 22 سيدة حوامل ، وذلك منذ سبتمبر الماضي في ولاية راجستان غربي البلاد .

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية، اليوم الأربعاء أن بعوضة آيديس هي الناقل الرئيسي للفيروس - موضحة أن أولى حالات الإصابة بالفيروس ظهرت في يناير عام 2017 بولاية جوجارات.

وأضافت القناة أنه منذ تفشي مرض (زيكا) على نطاق واسع عام 2015، أصيب أكثر من 5ر1 مليون شخص في أكثر من 70 دولة بالفيروس لاسيما في أمريكا الجنوبية.. مشيرة إلى أنه في حالات نادرة أدى إصابة المرأة الحامل بفيروس زيكا إلى ولادة الأطفال يعانون من صغر الرأس.


وأفادت القناة بأن 330 فريقًا خاصا يتفقد مدينة جايبور السياحية عاصمة ولاية راجاستان لمحاربة البعوض من خلال استخدام البخاخات والتبخير.
يذكر أن من بين أعراض فيروس زيكا، الحمى واحمرار الجلد وضيق التنفس وأوجاع العضلات والمفاصل، والصداع.
يشار إلى أن هذا هو التفشي الثالث للفيروس في الهند وكان الأول في مدينة "أحمد أباد" في يناير عام 2017 والثاني في ولاية "تاميل نادو" الجنوبية في يوليو من نفس العام.

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