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برلمان

نائب: القانون يجرم قطاع الأشجار المتجاوزة 100 عام دون علم المسئولين

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:41 ص
النائب بدير عبد العزيز
النائب بدير عبد العزيز عضو لجنة البيئة والطاقة
القسم السياسي
قال النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، إن هناك العديد من القوانين التي تجرم تقطيع الأشجار والتعدي على البيئة، مثل قانون العقوبات وقانون البيئة، مشيرا إلى أن الأشجار التي تعدت أعمارها 100 عام لا يتم قطعها إلا بواسطة جهات مسئولة، لأن قطعها يعتبر جريمة في حق المجتمع.

وأضاف "عبدالعزيز"، في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن هذه القوانين لا تمنع قطع الأشجار بتاتا، ولكن يوجد بعض الاستثناءات التي قد يسمُح فيها بالقطع والإزالة، كوجود هذه الأشجار في مكان سير أو في وسط الطريق، أو إقامة مكانها منشآت، ولكن قطعها بسبب أسباب واهية غير مقنعة، فهذا لا تسمح به الدولة.

وتابع عضو لجنة البيئة والطاقة بالبرلمان، أن هناك بعض الدول تستغل هذه الأشجار في عمل أشكال رائعة من خلال معدات حديثة يتم بها قص الاشجار بطرق معينة بواسطة متخصصين في هذا المجال، مشيرا إلى أننا في مصر نمتلك هذه المعدات ونستخدمها أيضا ولكن لو استمر الحال في قطع الأشجار بدون أسباب فلن يتم عمل هذه المناظر، وأكد أهمية مزايا الأشجار بالنسبة للمواطنين مثل استخدامها كمصدات للرياح القوية وتلطيف الجو وخفض درجات الحرارة وكثير من المزايا.

وطالب بدير في نهاية حديثة، المواطنين بالقدوم على زراعة الأشجار أمام منازلهم، وإن أمكن يتم تخضير وتجميل أسطح المنازل وذلك للعيش في بيئة هادئة مريحة تزيل الضغوط النفسية .

كانت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، قد صرحت أن هناك تعمد شديد دون أى مبرر لتشويه كل ما هو جميل فى حياة وتاريخ المصريين، واكتملت هذه الصورة من خلال اقتلاع الأشجار التاريخية والعريقة التي تزين شوارع وأحياء مصر.

وأردفت "حسونة": قطع الأشجار التاريخية التي تعدى عمرها مئات السنوات أمر أصبح يتم يوميا فى كل شوارع وميادين مصر، لاسيما فى ظل إقامة تجمعات سكنية وعمارات جديدة تنشئ بدلا من هذه.

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