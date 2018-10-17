مقتل 3 أشخاص بينهم ضابط بانفجار عبوة ناسفة في الشرقاط وسط العراق

أفادت مصادر أمنية عراقية /اليوم الأربعاء/ بمقتل 3 أشخاص، بينهم ضابط برتبة نقيب، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم في الشرقاط شمالي صلاح الدين.



وقال المصدر، وفقا لما ذكرته قناة "الإخبارية" العراقية، إن "ضابطا برتبة نقيب، قتل ومعه شخصين اثنين، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم أثناء مرورهم في جزيرة العيثة التابعة لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين".





وأضاف أن "القوات الأمنية طوقت موقع التفجير، وفتحت تحقيقا لكشف المتورطين في زرع العبوة، فيما نقلت سيارات الإسعاف جثة