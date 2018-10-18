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بين الناس

مواطن يشكو من سوء حالة كوبري محمد نجيب بالمرج

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:58 ص
صدى البلد
كريم ناصر
أرسل " محمد عمر" أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من سوء حالة كوبرى محمد نجيب بحى المرج التابع لمحافظة القاهرة.

وأوضح أن الكوبرى يعانى من سوء حالة الفواصل الحديدية به ووجود المطبات والحفر أعلى الكوبرى، ما يثر الرعب فى قلوب السائقين ويسبب الكثير من الحوادث.

وطالب "محمد" من المسئولين بسرعة التعامل مع الأمر وحل مشكلة الكوبرى.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.

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