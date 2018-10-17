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ديني

أمين علماء السنة والجماعة بالهند يدعو شيخ الأزهر لملتقى ختم صحيح البخاري

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:33 م
صدى البلد
محمد شحتة
بحث الشيخ صالح عباس، القائم بعمل وكيل الأزهر، مع الشيخ أبو بكر أحمد، رئيس جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية الأمين العام لجمعية علماء أهل السنة والجماعة بعموم الهند، سبل دعم العلاقات العلمية والثقافية بين الأزهر الشريف وجامعة مركز الثقافة السنية، خلال المرحلة المقبلة، من خلال زيادة عدد المنح الدراسية لخرجي الجامعة وتدريبهم ضمن دورات تأهيل أئمة العالم الإسلامي التي يعقدها الأزهر الشريف كل شهرين، وكذلك افتتاح فرع مستقل لرابطة خريجي الأزهر بجنوب الهند، وإرسال عدد من علماء الأزهر للتدريس بالجامعة.

وأشاد عباس بالجهود التي تبذلها جامعة الثقافة السنية بالهند وحرصها على تدريس اللغة العربية للطلاب، ما يؤهلهم لاستكمال دراستهم بالأزهر الشريف، مؤكدًا حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على دعم جميع الجامعات والمؤسسات الإسلامية في العالم والتي ترعى مصالح الإسلام والمسلمين وتعمل على تعليم اللغة العربية.

من جانبه، وجه الشيخ أبوبكر أحمد الدعوة لفضيلة الإمام الأكبر للمشاركة في الملتقى السنوي لدعاة وعلماء الدين الإسلامي بمناسبة ختم صحيح البخاري، مشيدًا بالجهود المضنية التي يبذلها فضيلة الإمام الأكبر ونشاطاته لنشر فكر وتعاليم الدين الإسلامي وتحقيق منهج الوسطية والاعتدال بين أبناء الأمة شرقًا وغربًا، ورعايته الخاصة للطلاب الوافدين وتوفير جميع الإمكانات والتسهيلات لهم وهو ما تحقق من خلاله ثمرات وإنجازات ستستفيد منه دول العالم كافة.

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