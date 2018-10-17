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فن

شاهد.. لحظة وصول إليسا إلى القاهرة لإحياء حفل المنصورة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:50 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
استقبل المنتج وليد منصور، الفنانة اللبنانية إليسا، في مطار القاهرة صباح اليوم، الأربعاء، استعدادًا لحفلها في جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وتحيي إليسا الحفل ١٩ أكتوبر الموافق الجمعة في أول وجود لها في مصر بعد طرح ألبومها "إلى كل اللي بيحبوني" شهر يوليو الماضي.

وتقلدت إليسا منصب سفيرة لحملة التوعية من سرطان الثدي، وهي الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة اللبنانية، وذلك بعد إعلان إصابتها بالمرض الخبيث وتغلبها عليه.
شاهد.. لحظة وصول إليسا إلى القاهرة لإحياء حفل المنصورة
شاهد.. لحظة وصول إليسا إلى القاهرة لإحياء حفل المنصورة
شاهد.. لحظة وصول إليسا إلى القاهرة لإحياء حفل المنصورة

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