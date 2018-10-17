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أخبار البلد

أبو سعدة: إنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل مكتب النائب العام خطوة مهمة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:39 م
صدى البلد
أماني نوار
قال الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن إنشاء مكتب حقوق الإنسان فى مكتب النائب العام خطوة مهمة من أجل حماية حقوق الإنسان، لاسيما أن المستشار هاني جورجى رئيس المكتب، لديه طموح وإنجاز لحقوق الإنسان ويمد جسور التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكد أبو سعدة في تصريح" لصدى البلد ": "إذا قام المكتب بدوره فى التحقيق فى كل شكاوى حقوق الإنسان من المنظمات الحقوقية بالإضافة إلى شكاوى المجلس القومي سيساهم بشكل كبير فى تحسين سجل حقوق الإنسان فى مصر". 

وأضاف أن مجلس الوزراء أشار من قبل إلى إنشاء وحدات حقوق الإنسان فى الوزارات المختلفة والمحليات وهذا يساعد فى تلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق يالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاستجابة لهموم الناس فى تلقى خدمات الدولة وكذلك مكافحة الفساد والاتجار بالوظيفة العام موضحا أن الاهتمام بملف حقوق الإنسان يجب أن يكون له أولوية.

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