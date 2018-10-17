خادم الحرمين يناقش سبل التعاون مع رئيس وزراء بنجلاديش.. صور

التقى الملك سلمان، اليوم الاربعاء، خلال جلسة مباحثات رسمية، رئيسة وزارء جمهورية #بنغلاديش، حيث استعرض خلال الجلسة آفاق التعاون بين البلدين، وناقش الجانبان سبل تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة.



وغرد الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية، قائلا: "#الملك_سلمان يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة وزراء جمهورية #بنجلاديش".



كما نشرت وزارة الخارجية صور من اللقاء معلقة: "تم خلال المباحثات استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات".