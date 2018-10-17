إسماعيل طه: دراسة إنشاء طريق دائري حول كفر الشيخ لخدمة التنمية

وأضاف المحافظ أنه سيتم حصر الطرق المتهالكة ورفع كفاءتها سواء كانت الطرق الداخلية أو الرئيسية، وأيضًا الطرق التي مضى عليها 10 سنوات ولم تشهد صيانة، مع إنشاء طرق جديدة طبقًا لاحتياجات المحافظة.





وأشار إلى أنه يتم حصر جميع طرق المحافظة وضع هذه الطرق في خريطة وجدول يوضح البيانات الرئيسية، والتكاليف المتوقعة، والتقرير الفني بالحالة الفعلية لهذه الطرق والجهة المسئولة عن الصيانة.

ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، خطة ربط طرق المحافظة ومحاورها المختلفة بالشبكة القومية للطرق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمود نعمة الله، عميد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، والدكتور حسام فوزى، رئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.وقال محافظ كفر الشيخ إنه سيتم ربط الطرق الداخلية بالشوارع الرئيسية، ولأول مرة تتم دراسة إنشاء طريق دائري حول كفر الشيخ للربط بالطريق الدولي الساحلي دون المرور ببرج البرلس لتقليل المسافة وبما يتوافق مع الاحتياجات والخطط المستقبلية لمحاور التنمية بمحافظة كفر الشيخ.