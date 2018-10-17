ضبط سائق في مطاردة مع الشرطة وبحوزته 5 كيلو حشيش بقليوب

شهد طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي السريع بقليوب مطاردة بين قوة أمنية وسيارة ملاكي، إذ حاولت القوة استيقاف السيارة إلا أن قائدها أسرع هاربا وتمكنت القوة من ملاحقته وضبط السيارة، وبالتفتيش تم العثور على 5 كيلو حشيش ومبلغ مالي 70 ألف جنيه، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.





وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب يفيد بأنه أثناء وقوف قوة أمنية على الطريق الزراعي قامت القوة باستيقاف سيارة ملاكي رقم 101526 ملاكي الغربية إلا أن قائدها حاول الفرار بها هاربا.





وتمكنت القوة من ملاحقته والسيطرة على السيارة وضبط قائدها ويدعى "م. م. ش" 42 سنة سائق، وبتفتيش السيارة تم ضبط كمية من مخدر الحشيش تزن 5 كيلو جرام ومبلغ 70 ألف جنيه.



