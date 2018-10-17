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بوتين يكشف أهم الاتفاقيات الصناعية مع الرئيس السيسى.. فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:56 م
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
آيات أحمد
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه بحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مجال الطاقة، مؤكدًا أن المشروع الرئيسي فى المجال هو بناء محطة نووية فى مصر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تنتهى كل الأعمال التمهيدية لها قريبا، كما أنه من المتوقع توقيع اتفاقيات مع الشركات المصرية التى ستشارك فى المشروع نهاية العام الجارى.

وأضاف بوتين، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بروسيا، أن موسكو لديها خبرة جيدة فى مجال النفط والغاز، لافتا إلى أن روسيا تصدر إلى مصر منتجات نفطية وغاز مسيل.

وأوضح أنه تم الاتفاق على صفقة كبيرة بقيمة مليار و300 يورو لتوريد 1300 عربة قطار لمصر، لافتا إلى أنه من المتوقع إنشاء منطقة صناعية روسية بمصر فى شرق بورسعيد للصناعة والمعادن، ومن المخطط جذب أكثر من 7 مليارات دولار من الاستثمارات وتشغيل أكثر من 35 ألف شخص بها، وعرض منتجاتها بأفريقيا كلها.

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