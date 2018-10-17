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بوتين: زيادة التبادل التجاري مع مصر 20% خلال 8 أشهر.. فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:50 م
الرئيس الروسي
الرئيس الروسي
مي فهمي
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه وقع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، وهذه الاتفاقية تنص على الأهداف التي تؤدي الى تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أنه أبدى مع الرئيس السيسي الاهتمام الخاص بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى زيادة التبادل التجاري بين روسيا ومصر 22%، بقيمة 6.7 مليار دولار، وخلال الاشهر الثمانية الأولى من هذا العام زداد التبادل 20%.

وأكد أن روسيا تقدم صادراتها إلى مصر ومنها القمح، وهي ترحب برغبة مصر في توقيع الاتفاقية مع الاتحاد الاقتصادي الاوروراسيوي، معربا عن تمنيه أن تفتح هذه الاتفاقية مجالا إضافيا لتعميق التعاون الاقتصادي وتبادل التعاون التجاري مع مصر.

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