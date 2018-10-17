بوتين: زيادة التبادل التجاري مع مصر 20% خلال 8 أشهر.. فيديو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه وقع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، وهذه الاتفاقية تنص على الأهداف التي تؤدي الى تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.





وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أنه أبدى مع الرئيس السيسي الاهتمام الخاص بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى زيادة التبادل التجاري بين روسيا ومصر 22%، بقيمة 6.7 مليار دولار، وخلال الاشهر الثمانية الأولى من هذا العام زداد التبادل 20%.



