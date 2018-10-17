مذابح الأشجار تستفز النواب.. مطالب برلمانية بالتوقف عن بتر التاريخي منها.. حسونة: المظاهر الجمالية تلاشت في شوارع المحروسة.. ونائب يطالب بتطبيق القانون على المخالفين

أنيسة حسونة تطالب بوقف مجازر الأشجار في شوارع المحروسة

بدير عبد العزيز: الأشجار التي تعدت أعمارها 100 عام لا يتم قطعها إلا بواسطة جهات مسئولة

خالد هلالي: يجب مراعاة التخطيط قبل زراعة الأشجار في الأماكن العامة

ثريا الشيخ: ندين قطع الأشجار.. ويجب على المحليات الاهتمام

"ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعًا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة"، تعد الأشجار أحد أهم المظاهر الجمالية الموجودة في البيئة، فهي تلعب دورا أساسيا في جمال الكون وروعته، فضلا عن فوائدها الكبيرة، ولكن الغريب في الأمر أننا نرى بعض الأشخاص يقومون بقطع هذه الاشجار لأسباب واهية أو حرقها، ذلك الأمر الذي استاء منه نواب البرلمان واصفين هذه الأزمة بالمذبحة.وأكدت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، أن هناك تعمدا شديدا دون أي مبرر لتشويه كل ما هو جميل في حياة وتاريخ المصريين، واكتملت هذه الصورة من خلال اقتلاع الأشجار التاريخية والعريقة التي تزين شوارع وأحياء مصر.وقالت "حسونة": "قطع الأشجار التاريخية التي تعدى عمرها مئات السنوات أمر أصبح يتم يوميا فى كل شوارع وميادين مصر، لاسيما في ظل إقامة تجمعات سكنية وعمارات جديدة تنشئ بدلا من هذه الأشجار".وأضافت عضو البرلمان: "اختفاء اللون الأخضر من حياتنا، بتر الأشجار التاريخية، والتى تحمل ذكرى لدي ساكنى المناطق الهادئة أو القديمة أو الأثرية، أصبحت ظاهرة اقتربت من المذبحة"، موضحة أنه في الآونة الأخيرة تم قطع عدد من الأشجار الأثرية منها قطع شجرة التين البنغالى، وشجر الصندل، بدون علم أو احترام للقانون، وإنما يتم للاستفادة المادية فقط".وأكدت النائبة أن آثار الدمار والهدم ومذبحة الأشجار التي خلّفتها الأوناش وعربات النقل الثقيل والبلدوزرات فى شوارع مصر، دون أي سند من القانون أو حتى اللوائح، أمر أصبح مهينا ويسبب الأذى للمواطنين، متسائلة عن دور وزارة البيئة ومراقبة رؤساء الأحياء المحافظين.وأوضحت "حسونة" أن غياب دور الدولة ليس فقط فى إهمال التجميل والتشجير لشوارعنا، بل تعدى هذا الحد ووصل إلى القضاء على الأشجار الموجودة وقطعها كي تختفي كل مظاهر الجمال من حياتنا.وطالبت المحافظين ووزيرة البيئة بوقف مذابح الأشجار، وبتر وتقطيع الأشجار التاريخية من حياتنا، واحترام مظاهر الجمال، إضافة إلى وضع خطة عمل للحفاظ على ما تبقى من الأشجار التاريخية، وزيادة الوعي لدى المواطنين حول أهمية الأشجار وتفعيل دور القانون في مواجهة القطع الغائر للأشجار والاهتمام والمتابعة بما تم تشجيره من تقليم لها وتقديم العناية بها، وتركيب مواسير رش أوتوماتيكية.من جانبه، قال النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، إن هناك العديد من القوانين التي تجرم تقطيع الأشجار والتعدي على البيئة، مثل قانون العقوبات وقانون البيئة، مشيرا إلى أن الأشجار التي تعدت أعمارها 100 عام لا يتم قطعها إلا بواسطة جهات مسئولة، لأن قطعها يعتبر جريمة في حق المجتمع.وأضاف عبد العزيز في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن هذه القوانين لا تمنع قطع الأشجار بتاتا، ولكن توجد بعض الاستثناءات التي قد يسمُح فيها بالقطع والإزالة، كوجود هذه الأشجار في مكان سير أو في وسط الطريق، أو إقامة منشآت مكانها، ولكن قطعها بسبب أسباب واهية غير مقنعة، فهذا لا تسمح به الدولة.وأكد عضو لجنة البيئة والطاقة بالبرلمان، أن بعض الدول تستغل هذه الأشجار في عمل أشكال رائعة من خلال معدات حديثة يتم بها قص الأشجار بطرق معينة بواسطة متخصصين في هذا المجال، مشيرا إلى أننا في مصر نمتلك هذه المعدات ونستخدمها أيضا ولكن لو استمر الحال في قطع الأشجار بدون أسباب فلن يتم عمل هذه المناظر، وأكد على مزايا الأشجار بالنسبة للمواطنين مثل استخدامها كمصدات للرياح القوية وتلطيف الجو وخفض درجات الحرارة وكثير من المزايا.وطالب عبد العزيز في نهاية حديثه، المواطنين بزراعة الأشجار أمام منازلهم، وإن أمكن يتم تخضير وتجميل أسطح المنازل، وذلك للعيش في بيئة هادئة مريحة تزيل الضغوط النفسية.كما أكد النائب خالد هلالي، عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، أهمية التنظيم ووضع خطط مرتب لها سابقا قبل زراعة الأشجار، خاصة في المدن، مشيرا إلى أن وجود بعض الأشجار في مناطق حيوية، يمثل عامل إعاقة في الطريق أو لإقامة مبنى، لذلك نجبر على قطعها وإزالتها.وقال هلالي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "إننا في حاجة لمناقشة هذا الأمر وعدم تركه للإهمال، رافضا تقطيع الأشجار، لما لها من مناظر جمالية مبهجة، والتخفيف من حدة الحر والرياح، لذلك من المهم أن يبادر كل شخص بزراعة الأشجار سواء أمام بيته أو في أماكن عامة ولكن مع مراعاة التخطيط ومعرفة مصير هذا المكان مستقبلا".وأضاف عضو لجنة البيئة والطاقة، أنه يجب عمل غرامات لقاطعي الأشجار، مشيرا إلى أنه إذا زاد الأمر عن حده يتم وضع قوانين وعقوبات تمنع الاعتداء على البيئة بشكل عام وعلى الأشجار بشكل خاص، للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر على البيئة.بينما أدانت النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، ما يحدث من قطع واقتلاع الأشجار التاريخية من جذورها، مشيرة إلى أن هذه الأشجار لها مظهر جمالي طبيعي، فبمجرد النظر إليها تدخل البهجة والسرور على المواطن، والذي يكون في أمس الحاجة لها.وطالبت "الشيخ"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، جميع أفراد الشعب بالمشاركة في الحفاظ على البيئة بشكل عام وعدم السماح لأي أحد بقطع الأشجار والتي قد يتعدى متوسط أعمارها مئات السنين، كما اختصت النائبة أيضا المحليات بالقيام بهذه الأمور والمحافظة على الشجر في الحدائق والأماكن العامة، واستخدام معدات للري.وأشادت عضو لجنة البيئة والطاقة بالبرلمان، بطريقة الدول الأوروبية في الحفاظ على بيئتهم وأشجارهم، موضحة أنها تعتبر من الأشياء الثمينة لديهم التي لا تقدر بثمن، لذلك أصبحوا ينعمون ببيئة خضراء جميلة، كما تمنت أيضا الإقدام على فعل هذه الأمور لجعل البيئة أكثر جمالا.