بوتين: التعاون الروسي المصري مهم لضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة..فيديو

قال فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، إن التعاون فى المجالين العسكري والفنى بين مصر وروسيا مستمر منذُ عقود ماضي، موضحًا أنه يجرى الآن مناورات عسكرية روسية على الأراضى المصرية.





وأشار "بوتين" خلال كلمته بمؤتمر صحفى مع الرئيس السيسي،اليوم الأربعاء،إلى أن روسيا تبدى اهتماما خاصا بالتعاون الثقافى مع مصر، مضيفًا أنه تم الإتفاق مع الرئيس السيسي حول استئناف التبادل السياحى الكامل والرحلات الجوية الكاملة إلى الغردقة وشرم الشيخ.



وتابع:"أصدقاؤنا المصريين يقومون بكل مافى وسعهم من أجل حماية الأمن القومى وسنسعى إلى استئناف الرحلات الجوية المباشرة فى وقت قريب، موضحا أن التعاون الروسي المصرى هام من أجل ضمان الاستقرار والأمن بالمنطقة، متابعًا:"أخبرنا المسئولين المصريين بجميع الاتفاقيات التى أبرمتها موسكو لحل الأزمة السورية".





