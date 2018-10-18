الإفتاء: يجوز سفر البنت بمفردها للعمل بشروط

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سفر الفتاة إلى أي مكان سواء داخل مصر أو خارجها دون محرم جائز بشرط أن يتوافر عنصر الأمان فإذا ما توافر ذلك بالفعل وليس كلاما فقط فيجوز لها أن تسافر بمفردها.





وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال « ما حكم سفر البنت بمفردها للعمل؟»، أن دار الإفتاء المصرية أجازت ذلك ولكن إذا توافرت الرفقة الآمنة في الطريق وفي الإقامة في هذه الدولة الأوروبية خاصة إذا كانت مع زميلتها.



