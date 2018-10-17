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رياضة

معسكر مغلق لوادي دجلة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:15 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى - محمد رشاد
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة استعداداته لمواجهة المقاولون العرب غدا الخميس في إطار لقاءات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2018/2019.

ويسعى الجهاز الفنى للفريق الدجلاوى إلى تحقيق أفضل استعداد ممكن قبل مواجهة المقاولون العرب من أجل الفوز بالمباراة والسير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة بعد الفوز الأخير على حساب الجونة بدور الـ32 بكأس مصر بأربعة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر ان يدخل الفريق الدجلاوي معسكرًا مغلقا اليوم استعداد لمواجهة الذئاب ن وحرص تاكيس جونيس المدير الفنى على تحفيز لاعبيه من أجل عبور المقاولون وحصد نقاط المباراة الثلاثة.

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