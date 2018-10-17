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برلمان

برلماني: توزيع التابلت على طلاب المدارس يؤكد سير المنظومة بنجاح

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:54 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فريدة محمد
أشاد النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب بجهود الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لتنفيذ خطة تطوير المنظومة التعليمية، وقد ظهر ذلك في بدء توزيع التابلت على طلاب الصف الابتدائي خلال شهر أكتوبر وتوزيعه على طلاب الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة لتحقيق البنية التكنولوجية في المدارس.

وأوضح "بركات" أن خطوة تسليم الوزارة لأجهزة التابلت وبدء توزيعها علي طلاب المدارس هو دليل على صدق كل الوعود و الخطوات المحددة من قبل وزير التربية و التعليم و القائمين علي تطوير المنظومة التعليمية و تنفي بالادلة القاطعة كل الاشعات المغرقة التي تعرقل سير ونجاح منظومة التعليم الجديدة.

وأضاف فايز بركات، أن البنية التكنولوجية في المدارس جار الانتهاء منها لافتا مشيرا إلى أن الوزارة تبحث مع بعض القيادات عن ضوابط وآليات لتامين استخدام الاجهزة التكنولوجية و الانترنت و ضمان توجيهها لخدمة العملية التعليمية في الوقت الراهن لتوزيع الأجهزة.

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