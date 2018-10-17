نباتات الزينة ودورها في الحد من التلوث.. ندوة بـ الكبد القومي في المنوفية

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، ندوة تثقيفية ضمن فعاليات الأسبوع البيئي بالمعهد، تناولت كيفية مساهمة نباتات الزينة في الحد من التلوث البيئي.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك القائم بعمل رئيس جامعة المنوفية ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد القومي وبرئاسة الدكتورة سميرة عزت أبو الخير وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمعهد وبالتعاون مع كلية زراعة جامعة المنوفية برئاسة الدكتور عادل البلتاجي عميد كلية الزراعة والدكتور درية محمد خيري وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.