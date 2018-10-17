بوتين: تكثيف التعاون مع مصر لإعادة بناء سوريا.. فيديو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه اتفق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تكثيف التعاون والتنسيق فيما يخص المسار السياسي في سوريا.



وأكد "بوتين"، في كلمته خلال مؤتمر صحفي له ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على أن الجانب المصري يشجع بعض الأطراف التي شاركت في نهاية المطاف في مؤتمر الحوار السوري.



وتابع: أن الأهمية هي تشكيل اللجنة الدستوري في سوريا، وعلينا ان نبذل جهود مشتركة من أجل إعادة بناء سوريا وخلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين إلى سوريا.



وأضاف الرئيس الروسي، أن مصر وروسيا ستواصلان جهودهما من أجل إيجاد الحل الحل للإنشقاق في ليبيا وإعادة الاستقرار والأمن والسيادة لهذه الدولة، موضحًأ أن روسيا ومصر تقف سويًأ من أجل تقديم التسوية في الشرق الأوسط على أساس المرجعيات الدولية المعترف بها.



ودعا بوتين إلى المباحثات المباشرة بين الأطراف المتنازعة لمناقشة كل المسائل ومن بينها القدس.

