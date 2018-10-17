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تعليم

قيادات جامعة المنوفية يشهدون احتفالات ذوي القدرات الخاصة بنصر أكتوبر

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:52 م
صدى البلد
محمد امين
شهد الدكتور عادل مبارك نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس الجامعة، احتفال ذوي القدرات الخاصة بالذكرى الـ 45 لانتصار أكتوبر المجيد الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع بجامعة المنوفية بالتعاون مع جمعية رسالة فرع المنوفية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء وليد ابراهيم المستشار العسكري لمحافظة المنوفية ومحمد السكري رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة والدكتور محمد أبو الحسن المشرف للعام علي مركز الخدمة العامة والمحاسب أكرم عبدالدايم ولفيف من عمداء وأساتذة وقيادات الجامعة.

وعلي هامش الحفل كرم قيادات الجامعة البطلة آية صلاح ابراهيم لتفوقها وحصولها على المركز الاول في مسابقة الأولمبياد لذوي الإحتياجات الخاصة في ألعاب القوى، كما قدمت الجامعة شهادة تقدير للدكتور محمد السكري رئيس مجلس ادارة جمعية رسالة ومن جانبه قدم السكري هدية تذكارية للجامعة.

واختتم الحفل بفقرات غنائية واستعراضية وموسيقية قام بها أبناء محافظة المنوفية من ذوي القدرات الفائقة تحت إشراف جمعية رسالة، بحضور عدد كبير من متحدي الإعاقة وأولياء أمورهم وطلاب وطالبات الجامعة.

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