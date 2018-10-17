السيسي: اتفقنا على إعلان 2020 عامًا ثقافيًا بين مصر وروسيا.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تم الاتفاق مع الرئيس بوتين 2020 عامًا ثقافيًا بين مصر وروسيا؛ حيثُ سيشهد هذا العام العديد من الاتفاقيات والاحتفالات بين البلدين.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بمؤتمر صحفى للقمة الروسية المصرية، اليوم، الأربعاء، أنه تتعاون مصر وروسيا من أجل تأمين مستقبل أفضل لشعوب كلا البلدين، موضحًا أن هذا التأمين يتطلب منا استكمال التنسيق بين البلدين، وذلك لحل الأزمات فى منطقة الشرق الأوسط وضمان مستقبل أفضل لشباب كلا البلدين.



وتابع: "تطرقنا إلى القضية الفلسطسينية ولمسنا التقارب بين مصر وروسيا من حيثُ اللجوء لحل شامل وعادل وحل الدولتين وفق المرجعيات الدولية".

