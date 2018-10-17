ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

السيسي: اتفقنا على إعلان 2020 عامًا ثقافيًا بين مصر وروسيا.. فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:06 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تم الاتفاق مع الرئيس بوتين 2020 عامًا ثقافيًا بين مصر وروسيا؛ حيثُ سيشهد هذا العام العديد من الاتفاقيات والاحتفالات بين البلدين.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بمؤتمر صحفى للقمة الروسية المصرية، اليوم، الأربعاء، أنه تتعاون مصر وروسيا من أجل تأمين مستقبل أفضل لشعوب كلا البلدين، موضحًا أن هذا التأمين يتطلب منا استكمال التنسيق بين البلدين، وذلك لحل الأزمات فى منطقة الشرق الأوسط وضمان مستقبل أفضل لشباب كلا البلدين.

وتابع: "تطرقنا إلى القضية الفلسطسينية ولمسنا التقارب بين مصر وروسيا من حيثُ اللجوء لحل شامل وعادل وحل الدولتين وفق المرجعيات الدولية".

ترشيحاتنا

محمد حماقي يتضامن مع الشعب المغربي بعد حادث القطار: نحتسبهم شهداء

تطورات الحالة الصحية لنجل محمود عبد العزيز

تصريح جديد من وزير الداخلية التركي بشأن تفتيش منزل القنصل السعودي

حقيقة فبركة صورة مريضين يغسلان الكلي خلال زيارة مدبولي لمستشفى بورسعيد

بث مباشر.. مؤتمر صحفي للرئيس السيسي ونظيره الروسي

ضبط 5 أطفال كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالغردقة

بوتين: زيادة التبادل التجاري مع مصر 20% خلال 8 أشهر.. فيديو

بسبب هذه الصورة.. ملكة جمال لبنان خارج مسابقة miss earth

شاهد..السيسي وبوتين يوقعان اتفاقية الشراكة الشاملة بين مصر وروسيا

الزمالك يفتح باب التفاوض مع نجم المقاصة

الكناني يكشف التفاصيل الكاملة للمنطقة الصناعية الروسية بمصر.. فيديو

أفيخاي أدرعي يتدخل.. القصة الكاملة لسحب اللقب من ملكة جمال لبنان بسبب نظيرتها الإسرائيلية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار عصرية لديكور غرفة الأطفال حديثى الولادة

أفيخاي أدرعي يتدخل.. القصة الكاملة لسحب اللقب من ملكة جمال لبنان بسبب نظيرتها الإسرائيلية

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي .. صور

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

فيديو

بوتين: الاتفاقيات مع السيسي تسهم في تطوير علاقات البلدين
بوتين: انفجار القرم كارثة قيد التحقيقات وسنعلن نتيجتها للمواطنين.. فيديو
بوتين: تكثيف التعاون مع مصر لإعادة بناء سوريا.. فيديو
السيسى: المنطقة الصناعية الروسية ببورسعيد طفرة فى التعاون الاقتصادي.. فيديو
بوتين يكشف أهم الاتفاقيات الصناعية مع الرئيس السيسى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟