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تعليم

حفل استقبال الطلاب الجدد بزراعة الفيوم .. صور

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:55 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد الدكتور خالد عطالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الزراعة للعام الجامعي 2018/2019 .

حضر الاحتفال الدكتور نيفين السواح قائم بأعمال عميد الكلية ، والدكتور فاروق جاد الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، والدكتورة انصاف الفل قائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعددًا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

أكد الدكتور خالد عطالله، على حرص الكلية على بناء خريج قادرعلى التميز وعلى المنافسة في سوق العمل و أيضًا كيفية التعامل مع الآخرين.

وأكد على ضرورة مشاركة الطلاب بأنشطة رعاية الشباب سواء الرياضية أو الثقافية أو الفنية مما له الأثر ايجابى فى تفاعلهم مع إدارة الكلية كما صرح سيادته انه سيتم عقد لقاء طلابى بشكل أسبوعي للاستماع لمقترحاتهم ومشاكلهم وإمكانية حلها داخل الكلية.

وطالبت الدكتورة نيفين السواح عميد الكلية، الطلاب يجب عليهم بذل قصارى جهدهم ليعلوا من شأن الكلية وجامعة الفيوم كما حثت الطلاب على الإبداع والابتكار، مشيرة إلى أن ادارة الكلية ستوفر كافة أشكال الدعم للطلاب فى جميع المجالات.
حفل استقبال الطلاب الجدد بزراعة الفيوم .. صور
حفل استقبال الطلاب الجدد بزراعة الفيوم .. صور
حفل استقبال الطلاب الجدد بزراعة الفيوم .. صور

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