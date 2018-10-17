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فن

التفاصيل الكاملة لمحاولة انتحار سعد لمجرد داخل أحد سجون فرنسا

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:51 م
صدى البلد
نورا نبيل
نشر موقع "ميديا بارت" الفرنسي تقريرا فجر فيه مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن النجم المغربي سعد لمجرد حاول مؤخرًا الانتحار خلال تواجده داخل أحد السجون الفرنسية بعد توجيه تهمة اغتصاب جديدة له.

ويحاول محامي سعد لمجرد نقله إلى مصحة نفسية بدلًا من اعتقاله بالسجن، وذلك بعد تدهور حالته الصحية إلا أن المدعي العام الفرنسي لم يرد على طلبه حتى هذه اللحظة.

ونشرت عدد من الصحف المغربية تقاريرا تؤكد أن والدة لمجرد أصيبت بإنهيار نفسي بعد أن علمت بتدهور الحالة الصحية لنجلها.

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