ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

بوتين: الاتفاقيات مع السيسي تسهم في تطوير علاقات البلدين

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:09 م
صدى البلد
فاطمة رضا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مصر في العام القادم سوف تترأس الاتحاد الأفريقي، متمنيًا لكل المصريين، خاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي، النجاح في هذا العمل الصعب.

وتمنى "بوتين"، في كلمته خلال مؤتمر صحفي له ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأربعاء، أن تساهم رئاسة مصر لهذا الاتحاد على تكثيف التعاون بين روسيا والدول الأفريقية.

وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير أن المباحثات الغنية والفعالة، والاتفاقات التي تم التوصل إليها اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تساهم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

ترشيحاتنا

شاهد.. مباحثات القمة بين السيسي وبوتين في مدينة سوتشي الروسية

ضبط 5 أطفال كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالغردقة

بوتين: العلاقات مع مصر تعتمد على الصداقة والمصالح المشتركة.. فيديو

حى القبة..هنا كان يسكن الباشاوات ورجال الحكم

مدافع منتخب مصر يهاجم كوبر ويقارن أداءه بـ خافيير أجيري: يشجع على اللعب للأمام

شروط جنونية لعودة نيمار إلى برشلونة مرة أخرى

مفاجأة.. عماد متعب يقترب من العودة للملاعب بواسطة حسن شحاتة

هكذا هنأ أمير كرارة سليمان عيد بيوم ميلاده

نائب محافظ القاهرة لـ صدى البلد: 1000 وحدة لأهالي ماسبيرو العائدين إلى المثلث

ننشر التفاصيل الكاملة وصور مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

حبس عريف شرطة لحيازته مخدرات ومحاولة إدخالها لسجناء قسم أول الإسماعيلية

خبير أمني عن توقف يوتيوب عن العمل لمدة ساعة: الأسباب مجهولة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار عصرية لديكور غرفة الأطفال حديثى الولادة

أفيخاي أدرعي يتدخل.. القصة الكاملة لسحب اللقب من ملكة جمال لبنان بسبب نظيرتها الإسرائيلية

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي .. صور

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

فيديو

بوتين: الاتفاقيات مع السيسي تسهم في تطوير علاقات البلدين
بوتين: انفجار القرم كارثة قيد التحقيقات وسنعلن نتيجتها للمواطنين.. فيديو
بوتين: تكثيف التعاون مع مصر لإعادة بناء سوريا.. فيديو
السيسى: المنطقة الصناعية الروسية ببورسعيد طفرة فى التعاون الاقتصادي.. فيديو
بوتين يكشف أهم الاتفاقيات الصناعية مع الرئيس السيسى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟