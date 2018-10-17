بوتين: الاتفاقيات مع السيسي تسهم في تطوير علاقات البلدين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مصر في العام القادم سوف تترأس الاتحاد الأفريقي، متمنيًا لكل المصريين، خاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي، النجاح في هذا العمل الصعب.



وتمنى "بوتين"، في كلمته خلال مؤتمر صحفي له ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأربعاء، أن تساهم رئاسة مصر لهذا الاتحاد على تكثيف التعاون بين روسيا والدول الأفريقية.



وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير أن المباحثات الغنية والفعالة، والاتفاقات التي تم التوصل إليها اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تساهم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

