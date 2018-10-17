ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني يدعو للري بمياه الصرف المعالج

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تقدم النائب خالد مشهور، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول ضرورة استخدام مياه الصرف المعالج كمصدر أساسي للري، عوضًا عن ندرة الموارد المائية وتجريم ري المحاصيل والأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي غير المعالج، مع فرض عقوبات رادعة على كل مزارع يقوم باستخدام مياه غير صالحة لري أراضيه.

وقال النائب في طلبه إنه يجب استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية، والاعتماد عليه مصدرا رئيسًا من مصادر الري الزراعي في المناطق الجافة في حالة أن تكون مفصولة عن مياه الصرف الصحي المنزلية، ويكون استخدامها وفقًا لتحليلها الكيماوية ومحتواها من العناصر الثقيلة التي تؤثر في التربة والنبات.

وأوضح أن استخدام مياه الصرف بدون معالجة أو استخدام مياه غير نظيفة لري الخضراوات ومزارع الفاكهة الآمنة، يؤدي إلى ارتفاع عدد حالات الفشل الكلوي وسرطان الكبد وأمراض الجهاز التنفسي في مصر.

ترشيحاتنا

منزلها لا يسكنه أحد ومبني من الطوب النيئ.. جولة بمسقط رأس أم كلثوم.. فيديو

شاهد.. مباحثات القمة بين السيسي وبوتين في مدينة سوتشي الروسية

حكم مصري يدير نهائي أولمبياد الأرجنتين بين البرازيل وروسيا.. تعرف عليه

أفيخاي أدرعي يتدخل.. القصة الكاملة لسحب اللقب من ملكة جمال لبنان بسبب نظيرتها الإسرائيلية

رأت الجنة والملائكة وأشخاصا بأصابع بيضاء.. الحياة بعد الموت تروي تفاصيلها امرأة خارقة

الزمالك يفتح باب التفاوض مع نجم المقاصة

الكرملين: انفجار القرم قد يكون إرهابيا

تعطل الطائرة الخاصة بـ ميلانيا ترامب أثناء تحليقها في الجو

وفاة طفل صدمه والده بسيارته في سوهاج

رويترز تنشر خبرا كاذبا عن إعفاء القنصل السعودي بإسطنبول من منصبه

خبير أمني عن توقف يوتيوب عن العمل لمدة ساعة: الأسباب مجهولة.. فيديو

بسبب هذه الصورة.. ملكة جمال لبنان خارج مسابقة miss earth

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

الاستوك والأسواق الموسمية.. دليلك لشراء كسوة الشتاء بأسعار رخيصة .. صور

شاهد.. ماذا فعلت ميجان ميركل لتنقذ زوجها هاري من الأمطار الشديدة

أفكار عصرية لديكور غرفة الأطفال حديثى الولادة

أفيخاي أدرعي يتدخل.. القصة الكاملة لسحب اللقب من ملكة جمال لبنان بسبب نظيرتها الإسرائيلية

فيديو

السيسي: مصر منفتحة للتعاون المكثف مع روسيا فى التصدي للإرهاب
بوتين: الاتفاقيات مع السيسي تسهم في تطوير علاقات البلدين
بوتين: انفجار القرم كارثة قيد التحقيقات وسنعلن نتيجتها للمواطنين.. فيديو
بوتين: تكثيف التعاون مع مصر لإعادة بناء سوريا.. فيديو
السيسى: المنطقة الصناعية الروسية ببورسعيد طفرة فى التعاون الاقتصادي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟