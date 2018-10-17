برلماني يدعو للري بمياه الصرف المعالج

تقدم النائب خالد مشهور، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول ضرورة استخدام مياه الصرف المعالج كمصدر أساسي للري، عوضًا عن ندرة الموارد المائية وتجريم ري المحاصيل والأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي غير المعالج، مع فرض عقوبات رادعة على كل مزارع يقوم باستخدام مياه غير صالحة لري أراضيه.



وقال النائب في طلبه إنه يجب استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية، والاعتماد عليه مصدرا رئيسًا من مصادر الري الزراعي في المناطق الجافة في حالة أن تكون مفصولة عن مياه الصرف الصحي المنزلية، ويكون استخدامها وفقًا لتحليلها الكيماوية ومحتواها من العناصر الثقيلة التي تؤثر في التربة والنبات.



وأوضح أن استخدام مياه الصرف بدون معالجة أو استخدام مياه غير نظيفة لري الخضراوات ومزارع الفاكهة الآمنة، يؤدي إلى ارتفاع عدد حالات الفشل الكلوي وسرطان الكبد وأمراض الجهاز التنفسي في مصر.