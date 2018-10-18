ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

التصرف الشرعي لمن لا يستطيع إخراج كفارة اليمين طعاما

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:36 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان حلف إلا يفعل شيئًا معينًا ثم حنث فى يمينه وفعله فعليها كفارة يمين. 

وأضاف "وسام"، فى إجابته عن سؤال «حلفت ألا أعمل مع شخص ثم عملت معه فما هى كفارة اليمين؟»، أن كفارة اليمين وهى إطعام 10 مساكين ويجوز إعطاء هذه الكفارة لشخص واحد لمدة عشرة أيام كأن تتولى إطعامه على مدار عشرة أيام بأن توفر له وجبة غذائية واحدة عن اليوم الواحد، فإذا لم تستطع فعليه صيام 3 أيام فإن لم يستطيع صوم ثلاثة أيام متواصلة فليصومهم متفرقات".

وأشار إلى أنه يجوز لمن كان عليه كفارة يمين ولا يستطيع إطعام عشرة مساكين أن يخرجها مالا بل ذلك أفضل من الإطعام، قائلا: مقدار الوجبة التي يمكن للإنسان تناولها تتراوح من 12 الى 15 جنيها فيجوز إخراجها مالا لعشرة مساكين او اعطائها كلها لمسكين واحد اي باجمالي 120 او 150 جنيها.

ترشيحاتنا

فيديوجراف: قصة أهم اكتشاف أثري في القرن بالبحر المتوسط

احذر هذه الملابس تضر الأطفال باعتراف الشركة المصنعة

هيفاء وهبي تهدد متابعيها على انستجرام .. تعرف على السبب

قطع المياه 12 ساعة عن 18 منطقة بشبرا الخيمة الجمعة

وزير التعليم: لم نصدر أمرا إداريا بإغلاق صفحات المدارس على فيسبوك

37 عاما من الجهل ..أتراك يصلون عكس اتجاه القبلة

محققون جنائيون يغادرون مقر إقامة القنصل السعودي في إسطنبول

فهمي: أردوغان بالغ في قدراته وارتكب أخطاء جعلته على حافة الهاوية

أشرف رسلان: صفقة روسيا الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر وتمثل 50% من قوة القطارات

وزارة الدفاع الروسية تعلن موعد تسليم منظومة إس 400 إلى القوات الفضائية

أشرف زكي: عمرو دياب قال لي لازم الناس تتعب عشان تشوفني

بعد 9 أيام بحث.. انتشال جثة أبكم اصطدم مركبه بـ صندل فى نيل العياط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها وسط الطبيعة

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

فيديو

علي حفني: الرئيس السيسي له الفضل في تطور علاقات مصر الخارجية
فاروق الفيشاوي: كنت منتظر التكريم بمهرجان الإسكندرية
سامي عبد العزيز: السياحة تغذي أكثر من 22 صناعة ..فيديو
هيفاء وهبى تحقق 4 ملايين مشاهدة بأغنية حوا .. فيديو
أحمد موسى: إنقاذ طائرة ميلانيا ترامب من الاحتراق فى الجو..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟