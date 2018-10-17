ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمد رمضان يعلق على احتلال جمهوره إنستجرام: ربنا يزيد ويبارك

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:49 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
رد الفنان محمد رمضان على مقطع فيديو سجله له مجموعة من محبيه، أثناء غنائهم أغنيته "نمبر وان"، حيث نشره على حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق "رمضان" على الفيديو الذي قام بإعادة نشره على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "استوري الانستجرام بتاعي.. جمهوري احتله مبقاش في مكان ليا.. ربنا يزيد ويبارك".

وكانت قد تجاوزت نسب مشاهدة كليب "نمبر وان" للفنان محمد رمضان حاجز 45 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعد مرور شهر من طرحه، ليحقق الكليب رقما قياسيا فى عدد مرات المشاهدة.

ترشيحاتنا

الآثار تكشف حقيقة مومياء عليها 30 وشما.. صور

إنقاذ لنش سياحي من الغرق فى الغردقة

الرئيس السيسي يعزي بوتين في ضحايا انفجار القرم.. فيديو

راغدة شلهوب تنضم لقناة النهار.. صور

بسبب هذه الصورة.. ملكة جمال لبنان خارج مسابقة miss earth

منزلها لا يسكنه أحد ومبني من الطوب النيئ.. جولة بمسقط رأس أم كلثوم.. فيديو

حكم مصري يدير نهائي أولمبياد الأرجنتين بين البرازيل وروسيا.. تعرف عليه

أول تعليق من بوتين على انفجار القرم

شاهد.. اللقطات الأولى لانفجار ضخم في روسيا

الزمالك يفتح باب التفاوض مع نجم المقاصة

حميد أحداد يطلب الرحيل عن الزمالك والعودة للمغرب.. لهذا السبب

ضبط 5 أطفال كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالغردقة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

الاستوك والأسواق الموسمية.. دليلك لشراء كسوة الشتاء بأسعار رخيصة .. صور

شاهد.. ماذا فعلت ميجان ميركل لتنقذ زوجها هاري من الأمطار الشديدة

أفكار عصرية لديكور غرفة الأطفال حديثى الولادة

فيديو

السيسي: مصر منفتحة للتعاون المكثف مع روسيا فى التصدي للإرهاب
بوتين: الاتفاقيات مع السيسي تسهم في تطوير علاقات البلدين
بوتين: انفجار القرم كارثة قيد التحقيقات وسنعلن نتيجتها للمواطنين.. فيديو
بوتين: تكثيف التعاون مع مصر لإعادة بناء سوريا.. فيديو
السيسى: المنطقة الصناعية الروسية ببورسعيد طفرة فى التعاون الاقتصادي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟