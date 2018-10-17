محمد رمضان يعلق على احتلال جمهوره إنستجرام: ربنا يزيد ويبارك

رد الفنان محمد رمضان على مقطع فيديو سجله له مجموعة من محبيه، أثناء غنائهم أغنيته "نمبر وان"، حيث نشره على حسابه بموقع "إنستجرام".



وعلق "رمضان" على الفيديو الذي قام بإعادة نشره على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "استوري الانستجرام بتاعي.. جمهوري احتله مبقاش في مكان ليا.. ربنا يزيد ويبارك".



وكانت قد تجاوزت نسب مشاهدة كليب "نمبر وان" للفنان محمد رمضان حاجز 45 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعد مرور شهر من طرحه، ليحقق الكليب رقما قياسيا فى عدد مرات المشاهدة.

