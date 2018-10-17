ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

منتخب مصر يواجه تونس باستاد برج العرب

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:14 م
صدى البلد
نور عادل - يسري غازي
استقرت الجهات الامنية على اقامة مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره التونسي باستاد الجيش ببرج العرب والتي من المقرر لها ان تقام في إطار الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

وأكد أحمد مجاهد المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة في تصريحات اليوم أن الجهات الأمنية استقرت على استاد الجيش ببرج العرب وذلك بسبب احتمالية الحضور الجماهيري الكبير.

وكان منتخب مصر الاول قد ضمن تأهله إلى نهائيات الكان 2019 وذلك بعدما نجح في الفوز على نظيره منتخب سوازيلاند بهدفين دون رد بالمباراة التي اقيمت أمس الثلاثاء ووصل إلى النقطة الـ9 له خلف منتخب تونس صاحب الـ12 نقطة.

ترشيحاتنا

نيمار يندم على رحيله من برشلونة ويتوسل للرجوع مقابل خفض راتبه

انتحار طالبة بسبب تعنيف معلمها لها لضعف مستواها الدراسى

وفاة طفل صدمه والده بسيارته في سوهاج

شاهد.. اللقطات الأولى لانفجار ضخم في روسيا

حميد أحداد يطلب الرحيل عن الزمالك والعودة للمغرب.. لهذا السبب

خبير مائي يدعو لإعادة استخدام مجاري بحر البقر: يستقبل 3 ملايين متر يوميا

التصفيات الإفريقية تعمق جراح ليفربول في الدوري الإنجليزي

فزاعة 2018.. أخصائي نفسي يحلل واقعة كلب مصر الجديدة

بوتين: انفجار القرم كارثة قيد التحقيقات وسنعلن نتيجتها للمواطنين.. فيديو

شاهد.. ماذا يحدث إذا انفجرت أقوى قنبلة نووية في الفضاء؟ رعب لا تتخيله

محمد صلاح يتحدث عن تأثير إنجازات المصريين بالدوري الإنجليزي على أحلام أطفال مصر

الكرملين: انفجار القرم قد يكون إرهابيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار عصرية لديكور غرفة الأطفال حديثى الولادة

أفيخاي أدرعي يتدخل.. القصة الكاملة لسحب اللقب من ملكة جمال لبنان بسبب نظيرتها الإسرائيلية

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي .. صور

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

فيديو

بوتين: الاتفاقيات مع السيسي تسهم في تطوير علاقات البلدين
بوتين: انفجار القرم كارثة قيد التحقيقات وسنعلن نتيجتها للمواطنين.. فيديو
بوتين: تكثيف التعاون مع مصر لإعادة بناء سوريا.. فيديو
السيسى: المنطقة الصناعية الروسية ببورسعيد طفرة فى التعاون الاقتصادي.. فيديو
بوتين يكشف أهم الاتفاقيات الصناعية مع الرئيس السيسى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟