منتخب مصر يواجه تونس باستاد برج العرب

استقرت الجهات الامنية على اقامة مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره التونسي باستاد الجيش ببرج العرب والتي من المقرر لها ان تقام في إطار الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.



وأكد أحمد مجاهد المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة في تصريحات اليوم أن الجهات الأمنية استقرت على استاد الجيش ببرج العرب وذلك بسبب احتمالية الحضور الجماهيري الكبير.



وكان منتخب مصر الاول قد ضمن تأهله إلى نهائيات الكان 2019 وذلك بعدما نجح في الفوز على نظيره منتخب سوازيلاند بهدفين دون رد بالمباراة التي اقيمت أمس الثلاثاء ووصل إلى النقطة الـ9 له خلف منتخب تونس صاحب الـ12 نقطة.