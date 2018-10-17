رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض هارمونيات نسيجية.. صور

افتتح الدكتور أشرف عبدالحفيظ رحيل، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور خالد عطالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحضور الدكتور أحمد فتحى عميد الكلية والسادة الوكلاء معرض ( هارمونيات نسيجية ) للدكتورة هبة الشوشانى الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية .



وأبدى الدكتور اشرف رحيل اعجابه بالمعرض وما يتضمنه من قطع فنية نسيجية متقنه التنفيذ مما يدل على مهنيه منفذه المعرض .



ومن جانبها قامت الدكتورة هبة الشوشانى الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية بشرح ما يتضمنه المعرض من لوحات حيث يضم عدد 15 مشغولة نسيجية تعتمد على خيوط الخيش كمكون اساسى مضافا اليها قطع من خامات البيئة والأخشاب يتم دمجها مع بعضها لتكون لوحات فنية .