لدينا أقوال أخرى .. يدخل قائمة الأعلى مشاهدة

دخلت الحلقة الأولى من مسلسل " لدينا أقوال أخرى " قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير " يوتبوب " ، عقب عرضه على إحدى القنوات المصرية لأول مرة .



وعلى الرغم من تحقيق الحلقة نسبة مشاهدة ليست كبيرة مقارنة بالفيديوهات الأخرى الموجودة فى القائمة ذاتها ، إلا أنها تمكنت من احتلال المرتبة 45 من أصل 50 مركز تضمهم القائمة ، بعد Hن حظيت بنسبة مشاهدة تخطت الـ 60 ألف فى ثلاثة أيام .



المسلسل من تأليف عبدالله حسن، وأمين جمال، وخالد أبو بكر، ويشارك فى بطولته بجانب يسرا كل من شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، لطيفة فهمي، إنجي أبو زيد، عبدالرحيم حسن.