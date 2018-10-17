إصابة عامل بنزيف داخلي وجروح خطيرة في مشاجرة بسبب خلافات البحيرة

تسببت خلافات الجيرة بقرية نظارة بمركز الرحمانية فى إصابة عامل "جرح وخذي شبه نافذ بالبطن ونزيف داخلي " وتم نقل المصاب للمستشفى العام لمباشرة التحقيق.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة الرحمانية من المستشفى العام بوصول المدعو محمد .ا.م.30 سنة عامل ومقيم قرية نظارة الإنشا بدائرة المركز مصاب "جرح وخذي شبه نافذ بالبطن ونزيف داخلي ".





وبسؤاله اتهم المدعو أيمن .ع.ش. 40 سنة عاطل ومقيم عزبة مجر بدائرة المركز بالتعدي عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته وإحداث إصابته المشار إليها.. لخلافات بسبب الجيرة بأرضهما الزراعية.



