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حوادث

إصابة عامل بنزيف داخلي وجروح خطيرة في مشاجرة بسبب خلافات البحيرة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:48 م
اللواء جمال الرشيدى
اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة
جمالات الدمنهورى
تسببت خلافات الجيرة بقرية نظارة بمركز الرحمانية  فى إصابة عامل "جرح وخذي شبه نافذ بالبطن ونزيف داخلي " وتم نقل المصاب للمستشفى العام لمباشرة التحقيق. 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة الرحمانية من المستشفى العام بوصول  المدعو محمد .ا.م.30 سنة عامل ومقيم قرية نظارة الإنشا بدائرة المركز  مصاب "جرح وخذي شبه نافذ بالبطن ونزيف داخلي ".

وبسؤاله اتهم المدعو أيمن .ع.ش. 40 سنة عاطل ومقيم عزبة مجر بدائرة المركز بالتعدي عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته وإحداث إصابته المشار إليها.. لخلافات بسبب الجيرة بأرضهما الزراعية.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم المذكور.. وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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