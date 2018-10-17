برلمانية تدين قطع الأشجار التاريخية وتحمل المحليات المسؤولية

أدانت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، ما يحدث من قطع واقتلاع للأشجار التاريخية من جذورها، مشيرة إلى ان هذه الاشجار لها مظهر جمالي طبيعي، مجرد النظر اليها تدخل البهجة والسرور علي المواطن، والذي يكون في أمس الحاجة لها.



وطالبت "الشيخ" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" جميع افراد الشعب بالمشاركة في الحفاظ علي البيئة بشكل عام وعدم السماح لأي أحد بقطع الأشجار والتي قد يتعدي متوسط أعمارها مئات السنين، كما اختصت النائبة ايضا المحليات بالقيام بهذه الامور والمحافظة على الشجر في الحدائق والأماكن العامة، واستخدام معدات للري .



وأشارت إلى طريقة الدول الأوروبية في الحفاظ علي بيئتهم وأشجارهم، موضحة انها تعتبر من الأشياء الثمينة لديهم التي لا تقدر بثمن، لذلك أصبحوا ينعمون ببيئة خضراء جميلة، كما تمنت ايضا القدوم علي فعل هذه الأمور لجعل البيئة أكثر جمالا.



وصرحت النائبة أنيسة عصام حسونة، في وقت سابق، أن هناك تعمدا شديدا دون أى مبرر لتشويه كل ما هو جميل فى حياة وتاريخ المصريين، واكتملت هذه الصورة من خلال اقتلاع للأشجار التاريخية والعريقة التى تزين شوارع وأحياء مصر.



وأردفت "حسونة": قطع الأشجار التاريخية التي تعدى عمرها مئات السنوات أمر أصبح يتم يوميا فى كل شوارع وميادين مصر، لاسيما فى ظل إقامة تجمعات سكنية وعمارات جديدة تنشأ بدلا من هذه.