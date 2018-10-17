ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانية تدين قطع الأشجار التاريخية وتحمل المحليات المسؤولية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:51 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم السياسي
أدانت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، ما يحدث من قطع واقتلاع للأشجار التاريخية من جذورها، مشيرة إلى ان هذه الاشجار لها مظهر جمالي طبيعي، مجرد النظر اليها تدخل البهجة والسرور علي المواطن، والذي يكون في أمس الحاجة لها.

وطالبت "الشيخ" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" جميع افراد الشعب بالمشاركة في الحفاظ علي البيئة بشكل عام وعدم السماح لأي أحد بقطع الأشجار والتي قد يتعدي متوسط أعمارها مئات السنين، كما اختصت النائبة ايضا المحليات بالقيام بهذه الامور والمحافظة على الشجر في الحدائق والأماكن العامة، واستخدام معدات للري .

وأشارت إلى طريقة الدول الأوروبية في الحفاظ علي بيئتهم وأشجارهم، موضحة انها تعتبر من الأشياء الثمينة لديهم التي لا تقدر بثمن، لذلك أصبحوا ينعمون ببيئة خضراء جميلة، كما تمنت ايضا القدوم علي فعل هذه الأمور لجعل البيئة أكثر جمالا.

وصرحت النائبة أنيسة عصام حسونة، في وقت سابق، أن هناك تعمدا شديدا دون أى مبرر لتشويه كل ما هو جميل فى حياة وتاريخ المصريين، واكتملت هذه الصورة من خلال اقتلاع للأشجار التاريخية والعريقة التى تزين شوارع وأحياء مصر.

وأردفت "حسونة": قطع الأشجار التاريخية التي تعدى عمرها مئات السنوات أمر أصبح يتم يوميا فى كل شوارع وميادين مصر، لاسيما فى ظل إقامة تجمعات سكنية وعمارات جديدة تنشأ بدلا من هذه.

ترشيحاتنا

دلالات ارتداء السيسي وبوتين نفس درجة لون البدلة وسر كرافت الرئيس الروسى

طلاب سعوديون يعبرون عن حبهم لبلادهم بطريقة غريبة بعد اختفاء خاشقجي.. صور

وصول مسئولين سعوديين إلى مقر إقامة القنصل في إسطنبول

وفاة المخرجة مها عرام بعد صراع مع السرطان

ننشر التفاصيل الكاملة وصور مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

الاستوك والأسواق الموسمية.. دليلك لشراء كسوة الشتاء بأسعار رخيصة .. صور

وزير البترول السابق يكشف عن سر خطير.. فيديو

خبير أمني عن توقف يوتيوب عن العمل لمدة ساعة: الأسباب مجهولة.. فيديو

الآثار تكشف حقيقة مومياء عليها 30 وشما.. صور

شاهد.. ماذا فعلت ميجان ميركل لتنقذ زوجها هاري من الأمطار الشديدة

تطورات الحالة الصحية لنجل محمود عبد العزيز

شاهد.. لحظة وصول إليسا إلى القاهرة لإحياء حفل المنصورة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

الاستوك والأسواق الموسمية.. دليلك لشراء كسوة الشتاء بأسعار رخيصة .. صور

شاهد.. ماذا فعلت ميجان ميركل لتنقذ زوجها هاري من الأمطار الشديدة

أفكار عصرية لديكور غرفة الأطفال حديثى الولادة

فيديو

السيسي: مصر منفتحة للتعاون المكثف مع روسيا فى التصدي للإرهاب
بوتين: الاتفاقيات مع السيسي تسهم في تطوير علاقات البلدين
بوتين: انفجار القرم كارثة قيد التحقيقات وسنعلن نتيجتها للمواطنين.. فيديو
بوتين: تكثيف التعاون مع مصر لإعادة بناء سوريا.. فيديو
السيسى: المنطقة الصناعية الروسية ببورسعيد طفرة فى التعاون الاقتصادي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟