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رياضة

رئيس جزيرة مطروح مهاجما اتحاد الكرة : يكيل بمكيالين

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:50 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
فتح حمدي حفيظ رئيس نادي جزيره مطروح، النار على اتحاد الكرة بسبب أزمة ملعب مباراة الفريق أمام المصري في الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وأكد في تصريحات إذاعية لبرنامج " وان تو " مع سيف زاهر عبر اثير " اون سبورت اف ام " أن ملعب الفريق الاساسي هو ملعب الضبعة، 
ولكن اتحاد الكرة قرر منذ عامين بغلق الملعب بدون أي أسباب واضحة، مشددا أنه في حال أصر الفريق على خوض مبارياته بملعبه هل سيجري الاتحاد المفاوضات من أجل ذلك، أم أنه سيطق اللائحة ويعطى نقاط المباراة للفريق المنافس.

وأضاف ان الاتحاد يتعامل بمبدأ " الكيل بمكيالين"، مشددا أن حديث عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بشأن خطاب النادي للاتحاد الخاص بطلب احتساب نقاط المباراة لصالح فريقه حديثا مستفزا ولا يجوز.

واختتم حديثه، أن النادي لم يتلق أي خطاب رسمي من الاتحاد بشأن الرد على طلبهم.

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