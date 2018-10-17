برلماني: إنشاء شركة قابضة للقمامة يحتاج إلى استراتيجية كاملة

تقدم اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية ووزير البيئة، حول إنشاء الشركة القابضة لجمع القمامة، مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من تنفيذها وأن تحدد رأس مالها واختصاصاتها وكيفية تدبير الموارد المالية الخاصة به، لحل مشكلة القمامة التي باتت تشوه واجهة مصر الحضارية أمام العالم.





وأشار النائب إلى ضرورة وضع اطار تشريعي ومؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات، من خلال إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وإعداد مسودة لقانون إدارة المخلفات، من شأنه أن يوفر مليارات الدولارات على الدولة، من خلال توفير بدائل محلية لعدد من المنتجات المستوردة، بالاضافة الى خلق الكثير من فرص عمل مثل أغلب الدول التي تضاعف اقتصادها بإعادة تصنيع وتأهيل القمامة والمخلفات.



