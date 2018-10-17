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برلمان

برلماني: إنشاء شركة قابضة للقمامة يحتاج إلى استراتيجية كاملة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فريدة محمد
تقدم اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية ووزير البيئة، حول إنشاء الشركة القابضة لجمع القمامة، مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من تنفيذها وأن تحدد رأس مالها واختصاصاتها وكيفية تدبير الموارد المالية الخاصة به، لحل مشكلة القمامة التي باتت تشوه واجهة مصر الحضارية أمام العالم. 

وأشار النائب إلى ضرورة وضع اطار تشريعي ومؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات، من خلال إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وإعداد مسودة لقانون إدارة المخلفات، من شأنه أن يوفر مليارات الدولارات على الدولة، من خلال توفير بدائل محلية لعدد من المنتجات المستوردة، بالاضافة الى خلق الكثير من فرص عمل مثل أغلب الدول التي تضاعف اقتصادها بإعادة تصنيع وتأهيل القمامة والمخلفات.

وطالب النائب بزيادة التوعية بين المواطنين بأهمية مشاركتهم للجهود المبذولة بالحفاظ على ما يتم من أعمال وعدم إلقاء المخلفات بالشوارع، مع الحرص على عدم زيادة الأعباء على الأسر الفقيرة فى المنظومة الجديدة، وأكد على أهمية توفير فرص عمل لجامعى القمامة الحاليين بالسماح لهم بالتقدم ليكونوا جزء من هذه المنظومة، مع الحرص على تدريبهم للارتقاء بالمنظومة الجديدة، ومنحهم الصلاحيات والمزايا التي كانت تمنحها الحكومة لشركات النظافة الأجنبية، إضافة الى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين بالمنظومة الجديدة، وبذل أقصى الجهود الممكنة في ظل الإمكانيات الحالية.

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