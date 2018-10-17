طب المنوفية تفحص 1000 حالة للكشف المبكر عن السمنة والضغط والسكر

نظمت كلية الطب جامعة المنوفية 3 حملات للكشف المبكر عن أمراض السمنة والسكر والضغط ضمن فعاليات الأسبوع البيئي للكلية.



وذلك تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة و تحت رعاية الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد جمال الين عميد الكلية وتحت إشراف الدكتور الدكتور نبيل الكفراوي أستاذ الباطنة والسكر بكلية الطب وعضو اللجنة القومية للسكر ،



أشار الدكتور عبد الرحمن فرمان إلي أنه تم الكشف وفحص خلال الحملات علي نحو 1000 من العاملين بإدارة الجامعة وكلية الطب ومدرية التربية والتعليم للكشف المبكر علي الضعط والسكر والسكر التراكمي وكتلة الجسم



وأضاف الدكتور محمود قورة وكيل كلية الطب لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف علي الاسبوع أنه تم تم عمل تحليل للعاملين شملت صورة دم كاملة وظائف كلي وكبد وخريطة دهون وصوديوم وبوتاسيم وكلوريد وسكر صايم وفاطر وهيمجلوبين سكري بالتعاون مع معمل المختبر مجانا



وقد شملت فعاليات الحملة قيام مركز معلومات الدواء بالتوعية بكيفية الوقاية والعناية القدمين لمرضي السكر وأهمية فيتامين د وكيفية الوقاية من الانفلونزا شارك في الحملة من اعضاء هيئة التدريس الدكتورة مي اشرف والدكتورة شيماء زوين والدكتور هيثم بدر ومن معمل المختبر الدكتورة نرمين طايل و الدكتورة شرين عبد العزيز والدكتور أحمد عبد السلام.