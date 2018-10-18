أهالي مدينة ترسا بأبو النمرس يشكون تراكم القمامة أمام المدارس ..صور

يشكو أهالى مدينة ترسا التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الناتجة عن تراكم أكوام القمامة أمام مدرسة زهور وبراعم ترسا.





ورصدت كاميرا "صدى البلد"، شكاوى المواطنين من هذه المشكلة، فى البداية قال "رمضان رشدى" إن الأطفال يواجهون صعوبة فى التنفس بالمدرسة لانتشار الروائح الكريهة الناتجة عن انتشار أكوام القمامة.





وأضاف "محمود يونس"، أن الحى على علم بمشكلة تراكم القمامة أمام مدرسة زهور وبراعم ترسا وتم إبلاغه عدة مرات ولكن بلا رد.





وطالب المواطنون من الحى بسرعة التعامل مع الأمر ورفع القمامة لتوفير حياة آدمية للسكان.





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