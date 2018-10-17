أمين البحوث الإسلامية يتفقد المقر الجديد للمجمع قبل استلامه

أجرى د.محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، جولة داخل المقر الجديد لمجمع البحوث الإسلامية قبيل الانتهاء من إجراءات استلامه، حيث تجول داخل القاعات والمكاتب الإدارية المختلفة للوقوف على الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة لأداء العمل على أكمل وجه.



واطمأن الأمين العام خلال جولته على المرافق والخدمات المقدمة في المبنى، كما اطمأن على عوامل الأمان في مداخل ومخارج المبنى حرصا على سلامة العاملين بالمجمع.



كما تفقد عفيفي خلال زيارته القاعات المخصصة للطلاب الوافدين لاستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر، فضلا عن القاعات المخصصة للباحثين والمكتبة العلمية، فضلا عن تلك التي يتم تخصيصها للتدريب العملي وورش العمل المكثفة.