استجابة لـ صدى البلد.. إزالة مخلفات الهدم من محرم إنشاص الرمل بالشرقية

أكد المحاسب وائل خليل العايدي رئيس الوحدة المحلية بإنشاص الرمل التابعة لمجلس ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، أنه تمت إزالة أكوام القمامة ومخلفات هدم المنازل المتراكم منذ سنوات بمنطقة محرم، بناء على تعليمات المهندس عارف عبدالمجيد رئيس مجلس المدينة، وبتكليف من الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم.





وأضاف "العايدي" في تصريح لـ"صدى البلد"ـ أنه نبه علي الاهالى بعدم إلقاء القمامة ومخلفات هدم المنازل بالمنطقة مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه أخبرهم أن هناك غرامة قدرها 10 آلاف جنيه تنتظر المخالفين.





يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قال فى تصريح سابق لـ"صدي البلد" إنه يعمل جاهدًا من أجل إزالة أكوام القمامة المتراكمة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن، وتجميل المنطقة بعد إزالة أثرها، بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء لتنفيذ رؤية مصر 2020 نظيفة خالية من القمامة.





ونوه المحافظ، بأنه شدد على رؤساء المراكز والمدن بإزالة الإشغالات بالطرق العامة لتيسير حركة المرور على المواطنين، بالإضافة الى رفع القمامة المتراكمة، وتجميل الميادين، قائلًا "مصر نظيفة ولا مكان للكسول معى".





وكان "صدى البلد"، قد نشر تقريرًا يرصد شكاوى المواطنين من تراكم أكوام القمامة ومخلفات هدم المنازل بمنطقة محرم بإنشاص الرمل، علاوة على اشتعال النيران بها، وتضررهم من رائحتها، وإصابة سكان المنطقة بأمراض الصدر، وهو ما قابله المحافظ بالاهتمام وتابع تنفيذ رفع تلك القمامة بنفسه.





ورصد "صدى البلد" معاناة أهالى عزبة محرم فى قرية أنشاص الرمل، التابعة لمركز بلبيس فى محافظة الشرقية، من تراكم أكوام القمامة ومخلفات هدم المنازل داخل الكتلة السكنية، وشكواهم من انتشار الحشرات.





وقال رزق سليم، أحد أهالى سكان العزبة، إنهم يعيشون وسط القمامة التى تتراكم بمحيط منازلهم، مشيرا إلى أنها تتطاير بفعل الهواء وتدخل منازلهم محملة بالأتربة، مضيفًا أن عمال النظافة يحضرون إلى العزبة ولم يكلف العمال نفسهم مجهودًا لإزالة هذه القمامة.





وأضاف رزق، أن مخلفات هدم المنازل وروث الحيوانات فى أرض فضاء داخل الكتلة السكنية، يسبب الأمراض لهم ولأطفالهم، علاوة على عبث الحيوانات الضالة بها، واختباء تجار الكيف فيها، ومتعاطى المخدرات، مما يهدد أطفالهم ونساءهم للخطر.



