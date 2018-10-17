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حوادث

ضبط موظف بوحدة محلية بالإسماعيلية لاستغلال موقعه الوظيفي

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:53 م
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط موظف بالوحدة المحلية لقرية الوادي الأخضر بالإسماعيلية، لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بمنطقة القناة وسيناء) قيام مسئولى الوحدة المحلية لقرية الوادي الأخضر التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية بالتواطؤ وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من بناء عقارات سكنية على أرض زراعية "بدون ترخيص"، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وباستكمال الجهود تبين أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو "محمد ا.إ" - مواليد 1956، مسئول القسم الهندسى بالوحدة محل الواقعة حيث قام باستغلال موقعه الوظيفى فى غضون عام 2011 والتواطؤ مع كلٍ من أحلام ص. م- مواليد 1955، مقيمة بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية وفاروق ع. أ- مواليد 195، مزارع، مقيم بالقصاصين الجديدة بالإسماعيلية. 

حيث قام المذكور بتمكينهما من بناء عقارين سكنيين على أرض زراعية "بدون ترخيص" وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال المخالفة، وعدم المساءلة القانونية أو صدور قرارات إزالة لتلك العقارات بالمخالفة للقانون.

وقد تأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية الذين أكدوا صحة تلك المعلومات، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعتين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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